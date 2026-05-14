Walter López, el elegido para impartir justicia en la primera final entre Municipal y Xelajú

El experimentado árbitro guatemalteco Walter López será el encargado de dirigir la final de ida del Clausura 2026 entre Municipal y Xelajú MC, este sábado 16 de mayo en un abarrotado Estadio Manuel Felipe Carrera.

La cuenta regresiva para la gran final del Clausura 2026 ya está en marcha y uno de los nombres que roba protagonismo en la previa es el de López, quien fue designado como árbitro central para impartir justicia en el duelo de ida entre Municipal y Xelajú MC.

La elección no es casual. López es uno de los silbantes con mayor recorrido en el futbol guatemalteco. Acumula más de 20 años de experiencia profesional y suma 19 años con gafete internacional, trayectoria que lo respalda para asumir uno de los partidos de mayor exigencia del semestre.

El juez nacional tendrá una tarea compleja en el choque programado para este sábado 16 de mayo a las 18:00 horas, un compromiso que promete intensidad de principio a fin y donde cada decisión arbitral podría marcar el rumbo de la serie.

Para esta cita definitiva, Walter López estará acompañado por Cristian Alvarado como asistente uno, Aczel Pérez como asistente dos, mientras que Wildomar Ramírez fungirá como cuarto árbitro.

La experiencia del cuerpo arbitral será determinante para mantener el control en una final catalogada de alta tensión, donde el mínimo detalle puede inclinar la balanza entre dos equipos que llegan con argumentos sólidos para pelear por la corona.

El escenario también jugará su papel. El Trébol lucirá un ambiente espectacular luego de que la afición escarlata respondiera de inmediato al llamado y agotara todas las localidades en cuestión de horas, garantizando un lleno total para la primera batalla por el título.

Con la presión de un estadio repleto, dos planteles decididos a golpear primero y una final que paraliza al país, todas las miradas estarán puestas en Walter López, el hombre que tendrá el silbato y la responsabilidad de mantener el orden cuando ruede el balón.