Xelajú empata 1-1 con Marquense y la instancia se define a la vuelta

En el estadio Marquesa de la Ensenada, Marquense y Xelajú sellaron un empate a 1 en el duelo por la llave 1 del Clausura

El equipo de Marquense empezó en desventaja con un gol convertido por Widvin Tebalan en el minuto 3 del segundo tiempo, pero logró igualar la puntuación con el delantero Diego Casas en el minuto 14 de la misma etapa.

Diego Casas tuvo una gran actuación. El atacante de Marquense brilló al convertir 1 gol.

La presencia defensiva Widvin Tebalan fue notable en el partido. El defensa de Xelajú fue importante al convertir 1 gol.

El DT de Marquense, Omar Arellano Nuño, presentó una disposición táctica 5-4-1 con Javier Colli en el arco; Marco Rodas, Fernando Fuentes, Elías Vásquez, Oscar Linton y David Chuc en la línea defensiva; Josué Cano, William Amaya, Miguel Escobar y Dylan Flores en el medio; y Diego Casas en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Roberto Hernández salió con una disposición táctica 5-4-1 con Nery Lobos bajo los tres palos; Raúl Calderón, Javier González, Manuel Romero, Kevin Ruíz y Widvin Tebalan en defensa; Jorge Aparicio, Juan Cardona, Yair Jaén y Antonio López en la mitad de cancha; y Steven Cárdenas en la delantera.

Stib Morales Ordóñez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Al igualar el partido de ida del Clausura, la serie está para cualquiera. El pasaje a la Semifinales se definirá el próximo domingo 3 de mayo.

Cambios en Marquense

54′ 2T – Salieron Fernando Fuentes por Marvin Ceballos y Miguel Escobar por Juan Villalobos

Amonestados en Marquense:

19′ 2T Marvin Ceballos, 22′ 2T Dylan Flores y 33′ 2T Juan Villalobos

Cambios en Xelajú

22′ 1T – Salió Kevin Ruíz por José Castañeda

45′ 2T – Salió Yair Jaén por Yilton Díaz

80′ 2T – Salió Steven Cárdenas por Joffre Escobar

91′ 2T – Salió Juan Cardona por Maynor de León

Amonestados en Xelajú:

27′ 1T Yair Jaén, 19′ 2T Jorge Aparicio y 49′ 2T Yilton Díaz

Expulsado en Xelajú: