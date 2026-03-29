Xelajú enfrenta a Marquense para seguir en la punta

Así llegan Marquense y Xelajú
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura
Marquense sacó un empate por en su visita a Comunicaciones. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 3 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura
Xelajú obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Guastatoya. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 8 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y el marcador favoreció a Xelajú con un marcador de 4-2.
El local se ubica en el noveno puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 27 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (7 PG – 6 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Xelajú
|27
|16
|7
|6
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Mixco
|26
|16
|7
|5
|4
|1
|4
|Municipal
|25
|16
|7
|4
|5
|5
|5
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|1
|Xelajú
|27
|16
|7
|6
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Mixco
|26
|16
|7
|5
|4
|1
|4
|Municipal
|25
|16
|7
|4
|5
|5
|5
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|9
|Marquense
|18
|15
|5
|3
|7
|-3
|9
|Marquense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Xelajú
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Xelajú: 1 de abril – 20:00 horas
- Fecha 18: vs Mixco: 7 de abril – 15:00 horas
- Fecha 19: vs Mictlán: 12 de abril – 21:00 horas
- Fecha 20: vs Aurora FC: 15 de abril – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Municipal: 18 de abril – 20:00 horas
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 18: vs Malacateco: 5 de abril – 20:00 horas
- Fecha 19: vs Mixco: 11 de abril – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Achuapa: 17 de abril – 21:00 horas
- Fecha 21: vs Mictlán: 19 de abril – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Cobán Imperial: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Marquense y Xelajú, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas