Xelajú enfrenta a Marquense para seguir en la punta

Marquense recibirá a Xelajú, en el marco de la fecha 17 del Clausura, el próximo miércoles 1 de abril a partir de las 20:00 horas en el estadio .

Así llegan Marquense y Xelajú

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense sacó un empate por en su visita a Comunicaciones. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 3 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Guastatoya. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 8 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y el marcador favoreció a Xelajú con un marcador de 4-2.

El local se ubica en el noveno puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 27 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (7 PG – 6 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 27 16 7 6 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Mixco 26 16 7 5 4 1 4 Municipal 25 16 7 4 5 5 5 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 1 Xelajú 27 16 7 6 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Mixco 26 16 7 5 4 1 4 Municipal 25 16 7 4 5 5 5 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 9 Marquense 18 15 5 3 7 -3 9 Marquense 0 0 0 0 0 0 10 Xelajú 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Xelajú: 1 de abril – 20:00 horas

Fecha 18: vs Mixco: 7 de abril – 15:00 horas

Fecha 19: vs Mictlán: 12 de abril – 21:00 horas

Fecha 20: vs Aurora FC: 15 de abril – 15:00 horas

Fecha 21: vs Municipal: 18 de abril – 20:00 horas

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 18: vs Malacateco: 5 de abril – 20:00 horas

Fecha 19: vs Mixco: 11 de abril – 15:00 horas

Fecha 20: vs Achuapa: 17 de abril – 21:00 horas

Fecha 21: vs Mictlán: 19 de abril – 17:00 horas

Fecha 22: vs Cobán Imperial: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Marquense y Xelajú, según país