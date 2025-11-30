Xelajú ganó por 1-0 a Comunicaciones con el gol de Steven Cárdenas

El desempeño Steven Cárdenas lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Manuel Romero dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Xelajú fue importante .
El estratega de Comunicaciones, Iván Sopegno, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Arnold Barrios en el arco; José Pinto, David Prada, Erick González y Stheven Robles en la línea defensiva; Dairon Reyes, José Corena, Marco Domínguez y Lynner García en el medio; y Erick Lémus y Deyner Padilla en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Amarini Villatoro salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Rubén Silva bajo los tres palos; José Castañeda, Marcelo Hernández y José Javier Longo en defensa; Maynor de León, Raúl Calderón, Claudio de Oliveira y Denilson Ochaeta en la mitad de cancha; y Derrikson Quirós, Steven Cárdenas y Elmer Cardoza en la delantera.
Sergio Reyna Möller fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio Cementos Progreso.
Con este resultado, el anfitrión acumula 20 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo segundo puesto. Por su parte, la visita suma 28 unidades y se ubica en el sexto lugar.
Cambios en Comunicaciones
- 45′ 2T – Salió Erick Lémus por José Gálvez
- 61′ 2T – Salió Dairon Reyes por Andersson Ortiz
- 77′ 2T – Salió David Prada por Jose Grajeda
- 86′ 2T – Salió Marco Domínguez por Elsar Martín
Amonestados en Comunicaciones:
- 28′ 1T Stheven Robles, 35′ 1T Marco Domínguez y 13′ 2T Lynner García
Cambios en Xelajú
- 69′ 2T – Salieron Denilson Ochaeta por Ludwin Reyes y Claudio de Oliveira por Yilton Díaz
- 73′ 2T – Salieron Steven Cárdenas por Harim Quezada y Derrikson Quirós por Juan Cardona
- 78′ 2T – Salieron Maynor de León por Manuel Romero y Stheven Robles por Wilson Pineda
Amonestados en Xelajú:
- 12′ 1T Claudio de Oliveira y 6′ 2T José Castañeda