Xelajú ganó por 1-0 a Comunicaciones con el gol de Steven Cárdenas

En la fecha 22 del Apertura, Xelajú celebró ante Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso. En el minuto 32 del primer tiempo, Steven Cárdenas contribuyó con la única anotación del partido.

El desempeño Steven Cárdenas lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Manuel Romero dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Xelajú fue importante .

El estratega de Comunicaciones, Iván Sopegno, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Arnold Barrios en el arco; José Pinto, David Prada, Erick González y Stheven Robles en la línea defensiva; Dairon Reyes, José Corena, Marco Domínguez y Lynner García en el medio; y Erick Lémus y Deyner Padilla en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Amarini Villatoro salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Rubén Silva bajo los tres palos; José Castañeda, Marcelo Hernández y José Javier Longo en defensa; Maynor de León, Raúl Calderón, Claudio de Oliveira y Denilson Ochaeta en la mitad de cancha; y Derrikson Quirós, Steven Cárdenas y Elmer Cardoza en la delantera.

Sergio Reyna Möller fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio Cementos Progreso.

Con este resultado, el anfitrión acumula 20 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo segundo puesto. Por su parte, la visita suma 28 unidades y se ubica en el sexto lugar.

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salió Erick Lémus por José Gálvez

61′ 2T – Salió Dairon Reyes por Andersson Ortiz

77′ 2T – Salió David Prada por Jose Grajeda

86′ 2T – Salió Marco Domínguez por Elsar Martín

Amonestados en Comunicaciones:

28′ 1T Stheven Robles, 35′ 1T Marco Domínguez y 13′ 2T Lynner García

Cambios en Xelajú

69′ 2T – Salieron Denilson Ochaeta por Ludwin Reyes y Claudio de Oliveira por Yilton Díaz

73′ 2T – Salieron Steven Cárdenas por Harim Quezada y Derrikson Quirós por Juan Cardona

78′ 2T – Salieron Maynor de León por Manuel Romero y Stheven Robles por Wilson Pineda

Amonestados en Xelajú: