Xelajú le dio vuelta el partido a Municipal con un 3-1

Xelajú sorprendió y no le tuvo piedad a Municipal en la fecha 14 del Clausura. Al minuto 45 del primer tiempo, Cristian Hernández se encontró con una jugada para abrir el contador de Municipal. Sin embargo, Xelajú tomó las riendas del partido y, tras un espectacular cabezazo de Denilson Ochaeta, logró el empate (6′ 2T). No conforme con ellos, pudo establecer una ventaja cuando Derrikson Quirós conectó el balón para concretar un gol de jugada a los 31 minutos del segundo tiempo. Finalmente, Steven Cárdenas condujo a festejar la merecida victoria del equipo de Roberto Hernández, a través de un remate (49′ 2T).

La figura del partido fue Denilson Ochaeta. El volante de Xelajú metió 1 gol.

Derrikson Quirós fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Xelajú, Roberto Hernández, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Kevin Ruíz, Manuel Romero, Widvin Tebalan y Javier González en la línea defensiva; Raúl Calderón, Ricardo Marquez, Antonio López, Jorge Aparicio y Yair Jaén en el medio; y Steven Cárdenas en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Mario Acevedo salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa y José Morales en defensa; Yunior Pérez, Jonathan Franco, John Méndez, Rudy Muñoz y Cristian Hernández en la mitad de cancha; y Erik López en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Mario Camposeco fue Kevin Cacao.

Para la siguiente fecha, Xelajú actuará de visitante frente a Comunicaciones, mientras que Municipal visitará a Guastatoya.

Con este resultado, el anfitrión acumula 23 puntos a lo largo del certamen y ocupa el tercer puesto. Por su parte, la visita suma 21 unidades y se ubica en el quinto lugar.

Cambios en Xelajú

45′ 2T – Salieron Ricardo Marquez por Harim Quezada y Raúl Calderón por Denilson Ochaeta

76′ 2T – Salieron Yair Jaén por Derrikson Quirós y Cristian Hernández por Pedro Altán

Amonestados en Xelajú:

11′ 1T Raúl Calderón y 33′ 2T Derrikson Quirós

Cambios en Municipal

71′ 2T – Salieron John Méndez por César Archila, César Calderón por Aubrey David y Erik López por Yasnier Matos

79′ 2T – Salió Jonathan Franco por Rudy Barrientos

Amonestado en Municipal: