Xelajú le dio vuelta el partido a Municipal con un 3-1

La figura del partido fue Denilson Ochaeta. El volante de Xelajú metió 1 gol.
Derrikson Quirós fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
El estratega de Xelajú, Roberto Hernández, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Kevin Ruíz, Manuel Romero, Widvin Tebalan y Javier González en la línea defensiva; Raúl Calderón, Ricardo Marquez, Antonio López, Jorge Aparicio y Yair Jaén en el medio; y Steven Cárdenas en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Mario Acevedo salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa y José Morales en defensa; Yunior Pérez, Jonathan Franco, John Méndez, Rudy Muñoz y Cristian Hernández en la mitad de cancha; y Erik López en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Mario Camposeco fue Kevin Cacao.
Para la siguiente fecha, Xelajú actuará de visitante frente a Comunicaciones, mientras que Municipal visitará a Guastatoya.
Con este resultado, el anfitrión acumula 23 puntos a lo largo del certamen y ocupa el tercer puesto. Por su parte, la visita suma 21 unidades y se ubica en el quinto lugar.
Cambios en Xelajú
- 45′ 2T – Salieron Ricardo Marquez por Harim Quezada y Raúl Calderón por Denilson Ochaeta
- 76′ 2T – Salieron Yair Jaén por Derrikson Quirós y Cristian Hernández por Pedro Altán
Amonestados en Xelajú:
- 11′ 1T Raúl Calderón y 33′ 2T Derrikson Quirós
Cambios en Municipal
- 71′ 2T – Salieron John Méndez por César Archila, César Calderón por Aubrey David y Erik López por Yasnier Matos
- 79′ 2T – Salió Jonathan Franco por Rudy Barrientos
Amonestado en Municipal:
- 40′ 2T Aubrey David