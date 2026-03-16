Xelajú logró sacar el empate de local frente a Antigua GFC

Xelajú no pudo en el estadio Mario Camposeco con Antigua GFC y empataron 1-1 durante la fecha 13 del Clausura.

A los 22 minutos del primer tiempo, Antigua GFC ganaba con gol del volante Enrique Camargo, pero en el minuto 28 de la misma etapa, Antonio López puso la paridad para Xelajú.

El desempeño Antonio López lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Xelajú metió 1 gol.

También tuvo buen desempeño Enrique Camargo. El volante de Antigua GFC anotó 1 gol.

El DT de Xelajú, Roberto Hernández, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Rubén Silva en el arco; Manuel Romero, Orlin Quiñónez, Javier González y Raúl Calderón en la línea defensiva; Yilton Díaz, Ricardo Marquez, Antonio López y Jorge Aparicio en el medio; y Derrikson Quirós y Steven Cárdenas en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Mauricio Tapia salió con una disposición táctica 4-4-2 con Luis Morán bajo los tres palos; Juan Carbonell, Alexander Robinson, Kevin Grijalva y José Ardón en defensa; José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo y Diego Fernández en la mitad de cancha; y Oscar Santis y Andris Herrera en la delantera.

Walter López Castellanos fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mario Camposeco.

En la próxima fecha, Xelajú recibirá a Municipal y Antigua GFC jugará de visitante frente a Comunicaciones.

De esta manera el local está en el cuarto puesto en el campeonato con 20 puntos, mientras que la visita, con 15, queda en el séptimo lugar.

Cambios en Xelajú

86′ 2T – Salió Antonio López por Claudio de Oliveira

Amonestados en Xelajú:

43′ 1T Steven Cárdenas, 9′ 2T Jorge Aparicio, 11′ 2T Javier González, 15′ 2T Yilton Díaz, 39′ 2T Manuel Romero y 47′ 2T Orlin Quiñónez

Cambios en Antigua GFC

68′ 2T – Salieron Andris Herrera por Héctor Prillwitz, Jorge Aparicio por Elmer Cardoza, Ricardo Marquez por Harim Quezada y Steven Cárdenas por Yair Jaén

84′ 2T – Salieron Diego Fernández por Marvin Ávila y Óscar Castellanos por Brandon De León

89′ 2T – Salió Enrique Camargo por Juan Osorio

90′ 2T – Salió Oscar Santis por Kevin Macareño

Amonestados en Antigua GFC:

20′ 1T Andris Herrera, 29′ 2T Héctor Prillwitz y 45′ 2T Oscar Santis

Expulsado en Antigua GFC: