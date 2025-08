Xelajú MC vs Águila: Amarini Villatoro considera que su equipo es fuerte y puede competir con cualquiera

Xelajú MC solventará este miércoles 6 de agosto, a las 20 horas, el segundo partido en el torneo de clubes de la Concacaf, después de haber debutado con un triunfo de visita frente al Hércules (0-2) la semana anterior.

El encuentro de los quetzaltecos ante Águila salvadoreño se llevará a cabo en el estadio Cementos Progreso, luego que Concacaf no autorizó el Mario Camposeco, sede del equipo.

"La clave está en mantenernos como un equipo ordenado y compacto", explicó el entrenador al hablar sobre la identidad táctica del grupo.

Destacó que Xelajú MC es un equipo fuerte, capaz de competirle a cualquiera. Esa solidez se basa en el respaldo táctico dentro de la cancha, en cada zona. “Es fundamental que el equipo esté corto, bien agrupado, y que mantengamos los circuitos de juego que solemos construir ", afirmó.

“El rival tiene un estilo de juego muy definido, basado en el bloque, la posesión y el orden táctico. A eso hay que sumarle la garra y entrega que caracterizan al futbolista salvadoreño, cualidades que el profesor Daniel Messina ha sabido potenciar muy bien”, explicó.

El técnico también destacó que el equipo salvadoreño ha rotado en su liga local, precisamente para mantener fresco al plantel de cara a este torneo internacional. “Además, cuentan con una ventaja importante: descansaron a mitad de la semana pasada, lo que, en mi opinión, les permitió llegar con lo mejor que tienen al partido contra FAS”, concluyó.

Xelajú MC viene de ganar en la primera jornada de la Copa Centroamericana frente a Hércules, de El Salvador. (Foto Xelajú MC).

Sin excusas por la cancha del Cementos Progreso

Sobre la cancha sintética del Cementos Progreso destacó que no ponen ninguna excusa. “Si no estoy mal, el Club Águila tampoco juega habitualmente en cancha sintética, así que no es un factor exclusivo para nosotros. Para ellos también es algo poco común”, explicó, dejando claro que ambos equipos enfrentan las mismas condiciones.

En relación con la sede del partido, se refirió a la no aprobación del Estadio Mario Camposeco, y aprovechó para destacar el esfuerzo del club: “Lo repito siempre que puedo: felicito a la junta directiva por la gran inversión que se hizo. Vieron lo lindo que quedó el estadio. Entrenamos el último día con toda la iluminación ya instalada, y lo que viene es increíble. Cómo va a quedar el estadio será impresionante”, concluyó con entusiasmo.

"Sabemos lo clave que es obtener un buen resultado para aspirar a la segunda ronda y romper ese paradigma de que los equipos que no pueden jugar como locales en su propia cancha generalmente no trascienden en este tipo de torneos", señaló el técnico.

"Tenemos que dejar atrás esa parte de la historia, hacer un buen torneo y buscar el resultado, siempre basándonos en lo que somos como equipo, en nuestra ideología y filosofía de juego", agregó con convicción.