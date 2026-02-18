Xelajú necesita el triunfo ante Malacateco para llegar a la cima

Xelajú necesita el triunfo ante Malacateco para llegar a la cima

Malacateco y Xelajú se enfrentan. El duelo se juega desde las 18:00 horas.

Redacción deportes

|

Desde las 18:00 horas, Malacateco y Xelajú se enfrentan hoy por la fecha 7 del Clausura en el estadio .

Así llegan Malacateco y Xelajú

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Malacateco se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Guastatoya. Con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Xelajú derrotó 4-2 a Marquense. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 5 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Xelajú lo ganó por 3 a 0.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG – 1 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (3 PG – 1 PE – 2 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8
2 Achuapa 13 7 4 1 2 3
3 Municipal 11 6 3 2 1 3
4 Xelajú 10 6 3 1 2 6
5 Comunicaciones 10 6 3 1 2 0
9 Malacateco 7 6 2 1 3 -1
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 8: vs Achuapa: 21 de febrero – 16:00 horas
  • Fecha 9: vs Cobán Imperial: 24 de febrero – 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Antigua GFC: 28 de febrero – 20:00 horas
  • Fecha 11: vs Comunicaciones: 3 de marzo – 20:00 horas
  • Fecha 12: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 8: vs Mixco: 22 de febrero – 20:00 horas
  • Fecha 9: vs Achuapa: 25 de febrero – 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Mictlán: 1 de marzo – 18:00 horas
  • Fecha 11: vs Cobán Imperial: 5 de marzo – 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Malacateco y Xelajú, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

