Xelajú remonta el partido con Comunicaciones y sella el triunfo 3 a 1

En un partido de infarto en el Estadio Cementos Progreso, Xelajú anotó más en el arco de Comunicaciones y ganó 3 a 1 en la fecha 15 del Clausura. Comunicaciones comenzó fuerte, logrando la apertura del marcador con un gol de jugada de Dairon Reyes (41′ 1T). No obstante, Xelajú se sobrepuso y terminó festejando un 3 a 1, demostrando su capacidad para recuperarse de situaciones adversas. Un gol de penal, otro de jugada y un último de cabeza de Antonio López (47′ 1T), Jorge Aparicio (8′ 2T) y Harim Quezada (36′ 2T) consiguieron la remontada del equipo de Roberto Hernández.

El desempeño Harim Quezada lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

También tuvo buen desempeño Jorge Aparicio. El volante de Xelajú anotó 1 gol.

El DT de Comunicaciones, Marco Figueroa, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Fredy Pérez en el arco; José Gálvez, Walter García, Ernesto Monreal y Erick González en la línea defensiva; Dairon Reyes, Marco Domínguez y Lynner García en el medio; y Omar Duarte, Samuel Camacho y Janpol Morales en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Roberto Hernández salió con una disposición táctica 4-4-2 con Rubén Silva bajo los tres palos; Kevin Ruíz, Manuel Romero, Javier González y Widvin Tebalan en defensa; Ricardo Marquez, Antonio López, Jorge Aparicio y Yair Jaén en la mitad de cancha; y Steven Cárdenas y Derrikson Quirós en la delantera.

Bryan López Castellanos fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio Cementos Progreso.

En la próxima fecha, Comunicaciones visitará a Marquense y Xelajú jugará de local frente a Guastatoya.

De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 25 puntos, mientras que la visita, con 26, queda en la parte alta de la tabla.

Cambios en Comunicaciones

52′ 2T – Salió Lynner García por Elsar Martín

70′ 2T – Salieron José Gálvez por José Contreras y Omar Duarte por Andersson Ortiz

82′ 2T – Salió Samuel Camacho por Walter Sandoval

Amonestados en Comunicaciones:

27′ 1T Marco Domínguez y 29′ 2T Elsar Martín

Expulsado en Comunicaciones:

3′ 2T Marco Domínguez (Roja por doble amarilla)

Cambios en Xelajú

59′ 2T – Salió Manuel Romero por José Castañeda

73′ 2T – Salió Yair Jaén por Harim Quezada

86′ 2T – Salió Jorge Aparicio por Elmer Cardoza

Amonestados en Xelajú: