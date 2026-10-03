Xelajú resistió con diez y venció 2-0 a San Pedro en el Mario Camposeco

Xelajú MC demostró carácter y venció 2-0 a San Pedro en el estadio Mario Camposeco en la jornada 12 del Apertura 2026. Los superchivos jugaron más de 60 minutos con diez hombres tras la expulsión de Kevin Ruiz pero supieron resistir y encontrar los goles en los momentos clave del partido.

El partido comenzó con Xelajú dominando desde los primeros minutos. Los superchivos generaron las mejores ocasiones con remates de Diego Casas y Widvin Tebalán que Vander Cruz atajó con seguridad mientras San Pedro buscaba equilibrar la posesión del balón.

Al minuto 25 el árbitro Wildomar Ramírez expulsó a Kevin Ruiz dejando a Xelajú con diez jugadores. El cuerpo técnico superchivo pidió la revisión del FVS pero el árbitro confirmó la expulsión en lo que cambió completamente la dinámica del partido en el Mario Camposeco.

Con un hombre menos Xelajú bajó la intensidad y apostó al contragolpe mientras San Pedro buscaba aprovechar la superioridad numérica. Sin embargo al filo del descanso Juan Cardona se hizo espacio fuera del área y sacó un derechazo para vencer a Vander Cruz y poner el 1-0 para los Superchivos.

Cárdenas sentenció en el segundo tiempo

San Pedro tuvo un gol anulado al inicio del segundo tiempo cuando Sebastián Colón marcó el empate pero el FVS confirmó el fuera de lugar y el marcador se mantuvo 1-0. Los Gallos buscaron aprovechar su hombre de más pero Xelajú se mantuvo ordenado en defensa.

Al minuto 70 Raúl Calderón envió un gran centro desde la derecha que encontró la cabeza de Steven Cárdenas quien venció a Vander Cruz para poner el 2-0 definitivo que sentenció el partido en el Mario Camposeco.

Foto Cortesía Xelajú MC

Con esta victoria Xelajú suma puntos importantes en la jornada 12 del Apertura 2026 y se recupera tras su derrota ante Comunicaciones. Los superchivos demostraron que tienen carácter para competir incluso con inferioridad numérica en el torneo nacional.

San Pedro por su parte sufre una derrota que frena su buen momento en el torneo. Los gallos no pudieron aprovechar la superioridad numérica durante más de 60 minutos y salen del Mario Camposeco sin puntos en lo que fue una noche para olvidar para el equipo sampedrano.