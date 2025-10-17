Xelajú se quedó con las manos vacías ante Mixco y perdió por 2 a 1

En la fecha 15 del Apertura, Mixco derrotó 1-2 a Xelajú, en el partido correspondiente a la fecha 15 del Apertura. Después de 1 minuto de juego en el primer tiempo, Mixco rompió el empate inicial con un brillante gol de jugada de Nicolás Martínez. Sin embargo, Xelajú respondió con un remate de Antonio López al minuto 12 de la misma mitad, igualando el marcador. La reacción de Mixco llegó en el minuto 19 de la segunda etapa. El cabezazo ejecutado por Yonathan Pozuelos terminó en el fondo de la red contraria para anotar el 2-1 final.

El desempeño Yonathan Pozuelos lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Mixco metió 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Nicolás Martínez. El atacante de Mixco brilló al convertir 1 gol.

El DT de Xelajú, Amarini Villatoro, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruíz y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Jorge Aparicio, Maynor de León, Ricardo Marquez, Antonio López y Romario da Silva en el medio; y Pedro Báez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Fabricio Benítez salió con una disposición táctica 4-5-1 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Nixson Flores en defensa; Kener Lemus, Kennedy Rocha, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos y Adrián Cifuentes en la mitad de cancha; y Nicolás Martínez en la delantera.

Kevin Cacao fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mario Camposeco.

En la próxima fecha, Xelajú visitará a Guastatoya y Mixco jugará de visitante frente a Achuapa.

De esta manera el local está en el sexto puesto en el campeonato con 18 puntos, mientras que la visita, con 32, queda en la parte alta de la tabla.

Cambios en Xelajú

75′ 2T – Salieron Antonio López por Steven Cárdenas, Pedro Báez por Harim Quezada y Jorge Aparicio por Freddy Góndola

Amonestados en Xelajú:

y 32′ 1T Maynor de León

Expulsado en Xelajú:

40′ 1T Maynor de León (Roja por doble amarilla)

Cambios en Mixco

45′ 2T – Salieron Christian Ojeda por Esnaydi Zúñiga, Kener Lemus por Óscar González, Adrián Cifuentes por José Bolaños, Romario da Silva por Elmer Cardoza y Ricardo Marquez por Derrikson Quirós

68′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Michael Moreira

82′ 2T – Salió Yonathan Pozuelos por Facundo González

Amonestados en Mixco: