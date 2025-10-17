Xelajú se quedó con las manos vacías ante Mixco y perdió por 2 a 1

El desempeño Yonathan Pozuelos lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Mixco metió 1 gol.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Nicolás Martínez. El atacante de Mixco brilló al convertir 1 gol.
El DT de Xelajú, Amarini Villatoro, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruíz y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Jorge Aparicio, Maynor de León, Ricardo Marquez, Antonio López y Romario da Silva en el medio; y Pedro Báez en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Fabricio Benítez salió con una disposición táctica 4-5-1 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Nixson Flores en defensa; Kener Lemus, Kennedy Rocha, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos y Adrián Cifuentes en la mitad de cancha; y Nicolás Martínez en la delantera.
Kevin Cacao fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mario Camposeco.
En la próxima fecha, Xelajú visitará a Guastatoya y Mixco jugará de visitante frente a Achuapa.
De esta manera el local está en el sexto puesto en el campeonato con 18 puntos, mientras que la visita, con 32, queda en la parte alta de la tabla.
Cambios en Xelajú
- 75′ 2T – Salieron Antonio López por Steven Cárdenas, Pedro Báez por Harim Quezada y Jorge Aparicio por Freddy Góndola
Amonestados en Xelajú:
- y 32′ 1T Maynor de León
Expulsado en Xelajú:
- 40′ 1T Maynor de León (Roja por doble amarilla)
Cambios en Mixco
- 45′ 2T – Salieron Christian Ojeda por Esnaydi Zúñiga, Kener Lemus por Óscar González, Adrián Cifuentes por José Bolaños, Romario da Silva por Elmer Cardoza y Ricardo Marquez por Derrikson Quirós
- 68′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Michael Moreira
- 82′ 2T – Salió Yonathan Pozuelos por Facundo González
Amonestados en Mixco:
- 29′ 1T Kener Lemus, 32′ 1T Fabricio Benítez, 39′ 1T Nixson Flores y 40′ 2T Jeshua Urizar