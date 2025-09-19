Xelajú sentenció con goleada 3-0 a Comunicaciones

En la fecha 11 del Apertura, Xelajú dominó el partido frente a Comunicaciones y lo venció por un claro 3 a 0 en el estadio Mario Camposeco. Primero lo tuvo Pedro Báez (23 ’ 1PT), con un disparo desde los doce pasos que terminó en el fondo de las redes. Después hubo un gol de cabeza de Kevin Ruíz cuando iban 16 minutos de la segunda mitad. Xelajú fue por más y a los 19 minutos de la misma parte consiguió el tercero de la mano de Javier González, quien se hizo cargo de la pelota para convertir un gol de jugada.

Javier González tuvo una gran actuación. El defensa de Xelajú fue importante al convertir 1 gol.

La presencia defensiva Kevin Ruíz fue notable en el partido. El defensa de Xelajú fue importante al convertir 1 gol.

El DT de Xelajú, Amarini Villatoro, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Javier González, Kevin Ruíz, Gerardo Gordillo y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Jorge Aparicio, Juan Cardona, Yilton Díaz, Antonio López y Elmer Cardoza en el medio; y Pedro Báez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Roberto Hernández salió con una disposición táctica 5-3-2 con Jorge Moreno bajo los tres palos; José Gálvez, Ernesto Monreal, José Pinto, Karel Espino y Rafael Morales en defensa; Marco Domínguez, Stheven Robles y José Contreras en la mitad de cancha; y Darwin Lom y Erick Lémus en la delantera.

Orlando Alvarado fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Xelajú enfrentará de local a Malacateco, mientras que Comunicaciones jugará de visitante frente a Mictlán.

De esta manera el local está en el quinto puesto en el campeonato con 15 puntos, mientras que la visita, con 11, queda en el octavo lugar.

Cambios en Xelajú

79′ 2T – Salieron Yilton Díaz por Romario da Silva, Javier González por Raúl Calderón y Pedro Báez por Steven Cárdenas

87′ 2T – Salieron Antonio López por Manuel Romero y Elmer Cardoza por Maynor de León

Amonestados en Xelajú:

18′ 1T Juan Cardona, 34′ 1T Javier González, 40′ 1T Gerardo Gordillo, 45′ 1T Kevin Ruíz y 33′ 2T Rubén Silva

Expulsado en Xelajú:

37′ 2T Raúl Calderón (Roja directa)

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salió José Gálvez por Andersson Ortiz

61′ 2T – Salió José Contreras por Brian Martínez

62′ 2T – Salió Andersson Ortiz por Axel De La Cruz

93′ 2T – Salió Marco Domínguez por Andy Contreras

Amonestados en Comunicaciones: