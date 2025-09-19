Xelajú sentenció con goleada 3-0 a Comunicaciones

Javier González tuvo una gran actuación. El defensa de Xelajú fue importante al convertir 1 gol.
La presencia defensiva Kevin Ruíz fue notable en el partido. El defensa de Xelajú fue importante al convertir 1 gol.
El DT de Xelajú, Amarini Villatoro, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Javier González, Kevin Ruíz, Gerardo Gordillo y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Jorge Aparicio, Juan Cardona, Yilton Díaz, Antonio López y Elmer Cardoza en el medio; y Pedro Báez en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Roberto Hernández salió con una disposición táctica 5-3-2 con Jorge Moreno bajo los tres palos; José Gálvez, Ernesto Monreal, José Pinto, Karel Espino y Rafael Morales en defensa; Marco Domínguez, Stheven Robles y José Contreras en la mitad de cancha; y Darwin Lom y Erick Lémus en la delantera.
Orlando Alvarado fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Xelajú enfrentará de local a Malacateco, mientras que Comunicaciones jugará de visitante frente a Mictlán.
De esta manera el local está en el quinto puesto en el campeonato con 15 puntos, mientras que la visita, con 11, queda en el octavo lugar.
Cambios en Xelajú
- 79′ 2T – Salieron Yilton Díaz por Romario da Silva, Javier González por Raúl Calderón y Pedro Báez por Steven Cárdenas
- 87′ 2T – Salieron Antonio López por Manuel Romero y Elmer Cardoza por Maynor de León
Amonestados en Xelajú:
- 18′ 1T Juan Cardona, 34′ 1T Javier González, 40′ 1T Gerardo Gordillo, 45′ 1T Kevin Ruíz y 33′ 2T Rubén Silva
Expulsado en Xelajú:
- 37′ 2T Raúl Calderón (Roja directa)
Cambios en Comunicaciones
- 45′ 2T – Salió José Gálvez por Andersson Ortiz
- 61′ 2T – Salió José Contreras por Brian Martínez
- 62′ 2T – Salió Andersson Ortiz por Axel De La Cruz
- 93′ 2T – Salió Marco Domínguez por Andy Contreras
Amonestados en Comunicaciones:
- 16′ 1T Stheven Robles, 19′ 2T Karel Espino y 23′ 2T Brian Martínez