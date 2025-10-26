Xelajú supera por 2-1 a Guastatoya con gol agónico tras dar vuelta el partido

Este domingo, Guastatoya y Xelajú se enfrentaron en un partido por la fecha 16 del Apertura y el partido acabó con un resultado final de 1-2. Guastatoya comenzó ganando con la anotación de Víctor Ávalos, a los 2 minutos del primer tiempo luego de remate desde los doce pasos, pero José Castañeda empató el encuentro con un gol de jugada cuando transcurrían 39′ de la primera mitad. En el minuto 40 de la segunda etapa Derrikson Quirós puso el definitivo 2-1 con un golazo de tiro libre.

Derrikson Quirós fue la figura del partido. El mediocampista de Xelajú fue el autor de 1 gol.

Otro jugador importante en el partido fue José Castañeda. El mediocampista de Xelajú fue el autor de 1 gol.

El director técnico de Guastatoya, Pablo Centrone, planteó una estrategia 3-4-3 con Rubén Escobar en el arco; Marlon Sequén, Keyner Agustín y Gilder Cruz en la línea defensiva; Yordin Hernández, Keyshwen Arboine, Samuel Garrido y Emanuel Yori en el medio; y Víctor Ávalos, Nelson García y Denilson Sánchez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Amarini Villatoro se pararon con un esquema 4-4-2 con Rubén Silva bajo los tres palos; Steven Cárdenas, Kevin Ruíz, Ricardo Marquez y José Javier Longo en defensa; Derrikson Quirós, José Castañeda, Antonio López y Javier González en la mitad de cancha; y Freddy Góndola y Elmer Cardoza en la delantera.

El árbitro Walter López Castellanos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Guastatoya visitará a Mictlán y Xelajú jugará de local frente a Municipal en el estadio Mario Camposeco.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 12 puntos y en el décimo segundo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 21 unidades y ocupa el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Guastatoya

52′ 2T – Salió Gilder Cruz por Jonathan Estrada

61′ 2T – Salió Víctor Ávalos por Hristopher Robles

78′ 2T – Salieron Samuel Garrido por Dilan Palencia y Yordin Hernández por Herberth Morales

Amonestados en Guastatoya:

11′ 1T Gilder Cruz y 44′ 2T Denilson Sánchez

Expulsado en Guastatoya:

37′ 2T Dilan Palencia (Roja directa)

Cambios en Xelajú