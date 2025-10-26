Xelajú supera por 2-1 a Guastatoya con gol agónico tras dar vuelta el partido

Derrikson Quirós fue la figura del partido. El mediocampista de Xelajú fue el autor de 1 gol.
Otro jugador importante en el partido fue José Castañeda. El mediocampista de Xelajú fue el autor de 1 gol.
El director técnico de Guastatoya, Pablo Centrone, planteó una estrategia 3-4-3 con Rubén Escobar en el arco; Marlon Sequén, Keyner Agustín y Gilder Cruz en la línea defensiva; Yordin Hernández, Keyshwen Arboine, Samuel Garrido y Emanuel Yori en el medio; y Víctor Ávalos, Nelson García y Denilson Sánchez en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Amarini Villatoro se pararon con un esquema 4-4-2 con Rubén Silva bajo los tres palos; Steven Cárdenas, Kevin Ruíz, Ricardo Marquez y José Javier Longo en defensa; Derrikson Quirós, José Castañeda, Antonio López y Javier González en la mitad de cancha; y Freddy Góndola y Elmer Cardoza en la delantera.
El árbitro Walter López Castellanos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Guastatoya visitará a Mictlán y Xelajú jugará de local frente a Municipal en el estadio Mario Camposeco.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 12 puntos y en el décimo segundo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 21 unidades y ocupa el quinto lugar en el torneo.
Cambios en Guastatoya
- 52′ 2T – Salió Gilder Cruz por Jonathan Estrada
- 61′ 2T – Salió Víctor Ávalos por Hristopher Robles
- 78′ 2T – Salieron Samuel Garrido por Dilan Palencia y Yordin Hernández por Herberth Morales
Amonestados en Guastatoya:
- 11′ 1T Gilder Cruz y 44′ 2T Denilson Sánchez
Expulsado en Guastatoya:
- 37′ 2T Dilan Palencia (Roja directa)
Cambios en Xelajú
- 45′ 2T – Salieron Kevin Ruíz por Manuel Romero y Marlon Sequén por Yordi Aguilar
- 56′ 2T – Salieron Ricardo Marquez por Juan Cardona y Freddy Góndola por Claudio de Oliveira
- 76′ 2T – Salió Antonio López por Jorge Aparicio
- 86′ 2T – Salió Steven Cárdenas por Harim Quezada