Xelajú vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Apertura

Así llegan Xelajú y Achuapa
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura
Xelajú recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Marquense. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 4 a favor.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa cayó derrotado 0 a 1 ante Malacateco. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 6 goles y recibió 8.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Achuapa se impuso por 4 a 1.
El local se ubica en el séptimo puesto con 21 puntos (6 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (5 PG – 4 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|36
|17
|10
|6
|1
|21
|2
|Mixco
|35
|17
|11
|2
|4
|9
|3
|Antigua GFC
|33
|18
|10
|3
|5
|10
|7
|Xelajú
|21
|18
|6
|3
|9
|1
|9
|Achuapa
|19
|17
|5
|4
|8
|-4
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 20: vs Aurora FC: 16 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Cobán Imperial: 22 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 22: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Marquense: 12 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Mictlán: 16 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Mixco: 22 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 22: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Horario Xelajú y Achuapa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
- Colombia y Perú: 22:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
- Venezuela: 23:00 horas