Xelajú vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Apertura

A partir de las 21:00 horas el próximo sábado 8 de noviembre, Achuapa visita a Xelajú en el estadio Mario Camposeco, por el duelo correspondiente a la fecha 19 del Apertura.

Así llegan Xelajú y Achuapa

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Marquense. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa cayó derrotado 0 a 1 ante Malacateco. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 6 goles y recibió 8.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Achuapa se impuso por 4 a 1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 21 puntos (6 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (5 PG – 4 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 36 17 10 6 1 21 2 Mixco 35 17 11 2 4 9 3 Antigua GFC 33 18 10 3 5 10 7 Xelajú 21 18 6 3 9 1 9 Achuapa 19 17 5 4 8 -4

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 20: vs Aurora FC: 16 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Cobán Imperial: 22 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 22: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 13: vs Marquense: 12 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Mictlán: 16 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Mixco: 22 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 22: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Horario Xelajú y Achuapa, según país