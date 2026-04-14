Xelajú vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 20 del Clausura se jugará el próximo jueves 16 de abril a las 21:00 horas.

Así llegan Xelajú y Achuapa

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Mixco. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Malacateco.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y firmaron un empate en 0.

El local está en el tercer puesto con 30 puntos (8 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (5 PG – 3 PE – 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 10 Xelajú 0 0 0 0 0 0 11 Achuapa 18 19 5 3 11 -10

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Mictlán: 19 de abril – 17:00 horas

Fecha 22: vs Cobán Imperial: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Cobán Imperial: 19 de abril – 15:00 horas

Fecha 22: vs Antigua GFC: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Xelajú y Achuapa, según país