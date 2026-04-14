Xelajú vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Clausura

Así llegan Xelajú y Achuapa
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura
Xelajú no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Mixco. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 6.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura
Achuapa llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Malacateco.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y firmaron un empate en 0.
El local está en el tercer puesto con 30 puntos (8 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (5 PG – 3 PE – 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|2
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|1
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|2
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|10
|Xelajú
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Achuapa
|18
|19
|5
|3
|11
|-10
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Mictlán: 19 de abril – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Cobán Imperial: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Cobán Imperial: 19 de abril – 15:00 horas
- Fecha 22: vs Antigua GFC: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Xelajú y Achuapa, según país
- Argentina: 00:00 horas
- Colombia y Perú: 22:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas