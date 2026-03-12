Xelajú vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Por la fecha 13 del Clausura, Antigua GFC y Xelajú se enfrentan el sábado 14 de marzo desde las 21:00 horas en el estadio .

Así llegan Xelajú y Antigua GFC

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú terminó con un empate en 0 frente a Aurora FC en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 2 goles y sumó 5 a favor.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

En la fecha pasada, Antigua GFC finalizó con un empate 2-2 ante Cobán Imperial. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 9 goles y le han encajado 8 tantos.

Hasta el momento, Xelajú cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 5 victorias.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 3 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (3 PG – 5 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Comunicaciones 25 12 8 1 3 7 2 Cobán Imperial 22 12 6 4 2 9 3 Xelajú 19 12 5 4 3 8 8 Antigua GFC 14 12 3 5 4 -3

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 14: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 14: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

