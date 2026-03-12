Xelajú vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Así llegan Xelajú y Antigua GFC
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura
Xelajú terminó con un empate en 0 frente a Aurora FC en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 2 goles y sumó 5 a favor.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura
En la fecha pasada, Antigua GFC finalizó con un empate 2-2 ante Cobán Imperial. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 9 goles y le han encajado 8 tantos.
Hasta el momento, Xelajú cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 5 victorias.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue un empate por 1 a 1.
El anfitrión está en el tercer puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 3 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (3 PG – 5 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Comunicaciones
|25
|12
|8
|1
|3
|7
|2
|Cobán Imperial
|22
|12
|6
|4
|2
|9
|3
|Xelajú
|19
|12
|5
|4
|3
|8
|8
|Antigua GFC
|14
|12
|3
|5
|4
|-3
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 14: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 14: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Xelajú y Antigua GFC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
- Colombia y Perú: 22:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
- Venezuela: 23:00 horas