Xelajú vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 del Apertura

Xelajú y Antigua GFC disputarán el próximo sábado 6 de diciembre el primer partido de la serie de la llave 4. El duelo del Apertura será en el estadio .

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 5 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Antigua GFC quien ganó 2 a 1.

Próximo partido de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Llave 4: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Llave 4: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Los resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Temporada Regular : Malacateco 0 vs Xelajú 1 (19 de julio)

: Malacateco 0 vs Xelajú 1 (19 de julio) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio)

: Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Mictlán 0 (2 de agosto)

: Xelajú 0 vs Mictlán 0 (2 de agosto) Temporada Regular : Mixco 2 vs Xelajú 1 (9 de agosto)

: Mixco 2 vs Xelajú 1 (9 de agosto) Temporada Regular : Xelajú 5 vs Guastatoya 0 (17 de agosto)

: Xelajú 5 vs Guastatoya 0 (17 de agosto) Temporada Regular : Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto)

: Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto) Temporada Regular : Xelajú 3 vs Marquense 1 (31 de agosto)

: Xelajú 3 vs Marquense 1 (31 de agosto) Temporada Regular : Achuapa 4 vs Xelajú 1 (7 de septiembre)

: Achuapa 4 vs Xelajú 1 (7 de septiembre) Temporada Regular : Xelajú 2 vs Aurora FC 2 (14 de septiembre)

: Xelajú 2 vs Aurora FC 2 (14 de septiembre) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Xelajú 1 (16 de septiembre)

: Cobán Imperial 2 vs Xelajú 1 (16 de septiembre) Temporada Regular : Xelajú 3 vs Comunicaciones 0 (19 de septiembre)

: Xelajú 3 vs Comunicaciones 0 (19 de septiembre) Temporada Regular : Xelajú 3 vs Malacateco 0 (28 de septiembre)

: Xelajú 3 vs Malacateco 0 (28 de septiembre) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre)

: Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre) Temporada Regular : Mictlán 2 vs Xelajú 1 (11 de octubre)

: Mictlán 2 vs Xelajú 1 (11 de octubre) Temporada Regular : Xelajú 1 vs Mixco 2 (17 de octubre)

: Xelajú 1 vs Mixco 2 (17 de octubre) Temporada Regular : Guastatoya 1 vs Xelajú 2 (26 de octubre)

: Guastatoya 1 vs Xelajú 2 (26 de octubre) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre)

: Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre) Temporada Regular : Marquense 1 vs Xelajú 0 (5 de noviembre)

: Marquense 1 vs Xelajú 0 (5 de noviembre) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Achuapa 0 (9 de noviembre)

: Xelajú 0 vs Achuapa 0 (9 de noviembre) Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Xelajú 2 (16 de noviembre)

: Aurora FC 3 vs Xelajú 2 (16 de noviembre) Temporada Regular : Xelajú 3 vs Cobán Imperial 1 (21 de noviembre)

: Xelajú 3 vs Cobán Imperial 1 (21 de noviembre) Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Xelajú 1 (30 de noviembre)

Los resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Marquense 0 (19 de julio)

: Antigua GFC 3 vs Marquense 0 (19 de julio) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio)

: Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio) Temporada Regular : Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto)

: Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Mictlán 0 (9 de agosto)

: Antigua GFC 2 vs Mictlán 0 (9 de agosto) Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto)

: Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Mixco 1 (22 de agosto)

: Antigua GFC 2 vs Mixco 1 (22 de agosto) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Antigua GFC 2 (31 de agosto)

: Cobán Imperial 2 vs Antigua GFC 2 (31 de agosto) Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Guastatoya 1 (6 de septiembre)

: Antigua GFC 3 vs Guastatoya 1 (6 de septiembre) Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 3 (13 de septiembre)

: Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 3 (13 de septiembre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)

: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre) Temporada Regular : Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre)

: Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre) Temporada Regular : Marquense 3 vs Antigua GFC 2 (15 de octubre)

: Marquense 3 vs Antigua GFC 2 (15 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre)

: Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre)

: Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre) Temporada Regular : Mictlán 1 vs Antigua GFC 2 (18 de octubre)

: Mictlán 1 vs Antigua GFC 2 (18 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre)

: Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre) Temporada Regular : Mixco 0 vs Antigua GFC 1 (1 de noviembre)

: Mixco 0 vs Antigua GFC 1 (1 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de noviembre)

: Antigua GFC 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de noviembre) Temporada Regular : Guastatoya 0 vs Antigua GFC 3 (9 de noviembre)

: Guastatoya 0 vs Antigua GFC 3 (9 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Comunicaciones 1 (16 de noviembre)

: Antigua GFC 3 vs Comunicaciones 1 (16 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)

: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre) Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre)

Horario Xelajú y Antigua GFC, según país