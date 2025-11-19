Xelajú vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Apertura

Xelajú recibirá a Cobán Imperial, en el marco de la fecha 21 del Apertura, el próximo sábado 22 de noviembre a partir de las 20:00 horas, en el estadio Mario Camposeco.

Así llegan Xelajú y Cobán Imperial

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Aurora FC. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial viene de perder contra Malacateco por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 4.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Cobán Imperial con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el octavo puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 10 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (6 PG – 4 PE – 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 41 20 13 2 5 10 2 Municipal 39 19 11 6 2 21 3 Antigua GFC 39 20 12 3 5 15 8 Xelajú 22 20 6 4 10 0 9 Cobán Imperial 22 20 6 4 10 -3

Próximo partido de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 22: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 22: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Horario Xelajú y Cobán Imperial, según país