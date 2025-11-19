Xelajú vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Apertura

Así llegan Xelajú y Cobán Imperial
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura
Xelajú sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Aurora FC. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial viene de perder contra Malacateco por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 4.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Cobán Imperial con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el octavo puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 10 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (6 PG – 4 PE – 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|41
|20
|13
|2
|5
|10
|2
|Municipal
|39
|19
|11
|6
|2
|21
|3
|Antigua GFC
|39
|20
|12
|3
|5
|15
|8
|Xelajú
|22
|20
|6
|4
|10
|0
|9
|Cobán Imperial
|22
|20
|6
|4
|10
|-3
Próximo partido de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 22: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 22: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Horario Xelajú y Cobán Imperial, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas