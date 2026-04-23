Xelajú vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Clausura

Así llegan Xelajú y Cobán Imperial
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura
Xelajú viene de vencer a Mictlán con un marcador de 3-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 8.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
Cobán Imperial viene de derrotar a Achuapa con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 4 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica puntero con 36 puntos (10 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (8 PG – 8 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|20
|10
|5
|5
|7
|2
|Comunicaciones
|35
|20
|11
|2
|7
|4
|3
|Xelajú
|33
|20
|9
|6
|5
|11
|1
|Mixco
|35
|20
|10
|5
|5
|7
|2
|Comunicaciones
|35
|20
|11
|2
|7
|4
|3
|Xelajú
|33
|20
|9
|6
|5
|11
|6
|Cobán Imperial
|32
|20
|8
|8
|4
|10
|8
|Cobán Imperial
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
Horario Xelajú y Cobán Imperial, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas