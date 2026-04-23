Xelajú vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Clausura

Xelajú recibirá a Cobán Imperial, en el marco de la fecha 22 del Clausura, el próximo domingo 26 de abril a partir de las 15:00 horas en el estadio .

Así llegan Xelajú y Cobán Imperial

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú viene de vencer a Mictlán con un marcador de 3-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 8.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Cobán Imperial viene de derrotar a Achuapa con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 4 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica puntero con 36 puntos (10 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (8 PG – 8 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 20 10 5 5 7 2 Comunicaciones 35 20 11 2 7 4 3 Xelajú 33 20 9 6 5 11 1 Mixco 35 20 10 5 5 7 2 Comunicaciones 35 20 11 2 7 4 3 Xelajú 33 20 9 6 5 11 6 Cobán Imperial 32 20 8 8 4 10 8 Cobán Imperial 0 1 0 0 1 -2

Horario Xelajú y Cobán Imperial, según país