Xelajú vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

El duelo entre Xelajú y Guastatoya correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Mario Camposeco desde las 20:00 horas, el domingo 17 de agosto.

Así llegan Xelajú y Guastatoya

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Mixco. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

A Guastatoya no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Malacateco. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados, 2 derrotas y 1 empate, tiene 3 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

Según el historial del torneo, el local ganó 2 partidos y empató 3 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 4 puntos (1 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 12 4 4 0 0 4 2 Antigua GFC 9 4 3 0 1 5 3 Municipal 8 4 2 2 0 2 9 Xelajú 4 4 1 1 2 -2 12 Guastatoya 1 4 0 1 3 -3

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 6: vs Municipal: 23 de agosto – 18:00 horas

Fecha 7: vs Marquense: 31 de agosto – 20:00 horas

Fecha 8: vs Achuapa: 7 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 9: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 6: vs Mictlán: 23 de agosto – 16:00 horas

Fecha 7: vs Mixco: 30 de agosto – 15:00 horas

Fecha 8: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Horario Xelajú y Guastatoya, según país