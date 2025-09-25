Xelajú vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura se jugará el próximo domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas.

Así llegan Xelajú y Malacateco

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú derrotó por 3 a 0 a Comunicaciones en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 9 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Antigua GFC. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 3.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Xelajú resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el quinto puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (4 PG – 1 PE – 6 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Walter López Castellanos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 23 11 6 5 0 11 2 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8 3 Mixco 20 10 6 2 2 4 5 Xelajú 15 11 4 3 4 4 7 Malacateco 13 11 4 1 6 0

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 13: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 13: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Horario Xelajú y Malacateco, según país