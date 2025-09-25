Xelajú vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Así llegan Xelajú y Malacateco
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura
Xelajú derrotó por 3 a 0 a Comunicaciones en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 9 goles y ha convertido 10.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
Malacateco llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Antigua GFC. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 3.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Xelajú resultó vencedor por 0 a 1.
El local está en el quinto puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (4 PG – 1 PE – 6 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Walter López Castellanos.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|23
|11
|6
|5
|0
|11
|2
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|3
|Mixco
|20
|10
|6
|2
|2
|4
|5
|Xelajú
|15
|11
|4
|3
|4
|4
|7
|Malacateco
|13
|11
|4
|1
|6
|0
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Horario Xelajú y Malacateco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas