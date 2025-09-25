Xelajú vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Xelajú vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Xelajú vs Malacateco, que se enfrentarán en el estadio Mario Camposeco el próximo domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas. Walter López Castellanos será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura se jugará el próximo domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas.

Así llegan Xelajú y Malacateco

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú derrotó por 3 a 0 a Comunicaciones en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 9 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Antigua GFC. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 3.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Xelajú resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el quinto puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (4 PG – 1 PE – 6 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Walter López Castellanos.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 23 11 6 5 0 11
2 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8
3 Mixco 20 10 6 2 2 4
5 Xelajú 15 11 4 3 4 4
7 Malacateco 13 11 4 1 6 0

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 13: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 13: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Horario Xelajú y Malacateco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela: 22:00 horas

