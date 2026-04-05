Xelajú necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Así llegan Xelajú y Malacateco
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura
Xelajú no pudo ante Marquense en el Mario Camposeco. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 8 a sus rivales.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura
Malacateco venció 1-0 a Guastatoya en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 3 goles en el arco rival y 5 en su portería.
En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Malacateco sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el tercer puesto con 27 puntos (7 PG – 6 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (4 PG – 4 PE – 9 PP).
El encuentro será supervisado por Cristopher Corado, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|28
|17
|8
|4
|5
|6
|2
|Comunicaciones
|28
|17
|9
|1
|7
|2
|3
|Xelajú
|27
|17
|7
|6
|4
|11
|4
|Cobán Imperial
|27
|17
|7
|6
|4
|8
|5
|Antigua GFC
|27
|18
|7
|6
|5
|6
|1
|Municipal
|28
|17
|8
|4
|5
|6
|2
|Comunicaciones
|28
|17
|9
|1
|7
|2
|3
|Xelajú
|27
|17
|7
|6
|4
|11
|4
|Cobán Imperial
|27
|17
|7
|6
|4
|8
|5
|Antigua GFC
|27
|18
|7
|6
|5
|6
|8
|Malacateco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Xelajú
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Malacateco
|16
|17
|4
|4
|9
|-6
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 19: vs Mixco: 11 de abril – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Achuapa: 17 de abril – 21:00 horas
- Fecha 21: vs Mictlán: 19 de abril – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Cobán Imperial: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 19: vs Achuapa: 12 de abril – 16:00 horas
- Fecha 20: vs Cobán Imperial: 16 de abril – 19:00 horas
- Fecha 21: vs Antigua GFC: 19 de abril – 19:00 horas
- Fecha 22: vs Comunicaciones: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Xelajú y Malacateco, según país
- Argentina: 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas