Xelajú necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Hoy, a partir de las 20:00 horas, juegan Xelajú y Malacateco por la fecha 18 del Clausura, en el estadio Mario Camposeco.

Así llegan Xelajú y Malacateco

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú no pudo ante Marquense en el Mario Camposeco. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco venció 1-0 a Guastatoya en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 3 goles en el arco rival y 5 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Malacateco sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 27 puntos (7 PG – 6 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (4 PG – 4 PE – 9 PP).

El encuentro será supervisado por Cristopher Corado, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 28 17 8 4 5 6 2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2 3 Xelajú 27 17 7 6 4 11 4 Cobán Imperial 27 17 7 6 4 8 5 Antigua GFC 27 18 7 6 5 6 1 Municipal 28 17 8 4 5 6 2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2 3 Xelajú 27 17 7 6 4 11 4 Cobán Imperial 27 17 7 6 4 8 5 Antigua GFC 27 18 7 6 5 6 8 Malacateco 0 0 0 0 0 0 10 Xelajú 0 0 0 0 0 0 11 Malacateco 16 17 4 4 9 -6

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 19: vs Mixco: 11 de abril – 15:00 horas

Fecha 20: vs Achuapa: 17 de abril – 21:00 horas

Fecha 21: vs Mictlán: 19 de abril – 17:00 horas

Fecha 22: vs Cobán Imperial: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 19: vs Achuapa: 12 de abril – 16:00 horas

Fecha 20: vs Cobán Imperial: 16 de abril – 19:00 horas

Fecha 21: vs Antigua GFC: 19 de abril – 19:00 horas

Fecha 22: vs Comunicaciones: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Xelajú y Malacateco, según país