Xelajú vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Xelajú y Marquense se enfrentan en el estadio Mario Camposeco, con el arbitraje de Mario Escobar Toca. El duelo se jugará el domingo 31 de agosto desde las 20:00 horas.

El juego entre Xelajú y Marquense se disputará el próximo domingo 31 de agosto por la fecha 7 del Apertura, a partir de las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco.

Así llegan Xelajú y Marquense

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Xelajú se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Municipal. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Marquense derrotó 4-1 a Malacateco. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Marquense lo ganó por 1 a 0.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Mario Escobar Toca.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Mixco 13 6 4 1 1 3
2 Antigua GFC 12 6 4 0 2 5
3 Municipal 12 6 3 3 0 3
7 Xelajú 8 6 2 2 2 3
8 Marquense 8 6 2 2 2 -2

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 8: vs Achuapa: 7 de septiembre – 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 8: vs Mictlán: 6 de septiembre – 20:00 horas
  • Fecha 9: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Xelajú y Marquense, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

