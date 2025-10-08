Xelajú vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Por la fecha 15 del Apertura, Mixco y Xelajú se enfrentan el sábado 11 de octubre, en el estadio Mario Camposeco.

Así llegan Xelajú y Mixco

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú no pudo ante Antigua GFC en el Pensativo. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco venció 1-0 a Comunicaciones en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 5 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 9 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mixco sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (8 PG – 2 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Mixco 26 12 8 2 2 6 3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9 4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5 5 Xelajú 18 13 5 3 5 6

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Malacateco: 12 de octubre – 14:00 horas

Fecha 16: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Horario Xelajú y Mixco, según país