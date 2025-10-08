Xelajú vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Así llegan Xelajú y Mixco
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura
Xelajú no pudo ante Antigua GFC en el Pensativo. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 10 a sus rivales.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco venció 1-0 a Comunicaciones en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 5 goles en el arco rival y 2 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 9 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mixco sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El anfitrión está en el quinto puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (8 PG – 2 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|3
|Antigua GFC
|23
|12
|7
|2
|3
|9
|4
|Aurora FC
|22
|12
|6
|4
|2
|5
|5
|Xelajú
|18
|13
|5
|3
|5
|6
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Malacateco: 12 de octubre – 14:00 horas
- Fecha 16: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar