Xelajú vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Por la fecha 8 del Clausura, Mixco y Xelajú se enfrentan el domingo 22 de febrero desde las 20:00 horas en el estadio .

Así llegan Xelajú y Mixco

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú no pudo ante Malacateco en el . Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

En la fecha pasada, Mixco finalizó con un empate – ante Marquense. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 6 tantos.

Hasta el momento, Xelajú cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mixco sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 10 puntos (3 PG – 1 PE – 3 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 14 7 4 2 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 12 7 3 3 1 3 1 Cobán Imperial 14 7 4 2 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 12 7 3 3 1 3 8 Mixco 8 6 2 2 2 -2 10 Xelajú 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 9: vs Achuapa: 25 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Mictlán: 1 de marzo – 18:00 horas

Fecha 11: vs Cobán Imperial: 5 de marzo – 15:00 horas

Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Xelajú: 22 de febrero – 20:00 horas

Fecha 9: vs Mictlán: 26 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Aurora FC: 1 de marzo – 11:00 horas

Fecha 11: vs Guastatoya: 4 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Horario Xelajú y Mixco, según país