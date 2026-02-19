Xelajú vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Así llegan Xelajú y Mixco
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura
Xelajú no pudo ante Malacateco en el . Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura
En la fecha pasada, Mixco finalizó con un empate – ante Marquense. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 6 tantos.
Hasta el momento, Xelajú cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mixco sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 10 puntos (3 PG – 1 PE – 3 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|14
|7
|4
|2
|1
|8
|2
|Achuapa
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|3
|Municipal
|12
|7
|3
|3
|1
|3
|8
|Mixco
|8
|6
|2
|2
|2
|-2
|10
|Xelajú
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 9: vs Achuapa: 25 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 10: vs Mictlán: 1 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 11: vs Cobán Imperial: 5 de marzo – 15:00 horas
- Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Xelajú: 22 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 9: vs Mictlán: 26 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 10: vs Aurora FC: 1 de marzo – 11:00 horas
- Fecha 11: vs Guastatoya: 4 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Horario Xelajú y Mixco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas