Xelajú y Achuapa igualaron sin goles en el marcador

Achuapa sacó un empate sin goles en el estadio Mario Camposeco ante Xelajú, en el juego por la fecha 19 del Apertura.

Nery Lobos se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El guardameta de Xelajú mostró su calidad.

También fue importante Ederson Cabezas. El arquero de Achuapa fue fundamental.

El director técnico de Xelajú, Amarini Villatoro, planteó una estrategia 4-3-3 con Nery Lobos en el arco; Javier González, Marcelo Hernández, Manuel Romero y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Juan Cardona, Steven Cárdenas y Elmer Cardoza en el medio; y Freddy Góndola, Pedro Báez y Romario da Silva en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Martín García se pararon con un esquema 4-3-3 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Carlos Castrillo, Dayron Suazo, Sixto Betancourt y Yeison Carabali en defensa; Randall Corado, Kevin Tiul y Isaías de León en la mitad de cancha; y Denilson Bol, Agustín Maziero y Anthony Salama en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Mario Camposeco fue Mario Escobar Toca.

Xelajú visitará a Aurora FC en la próxima jornada. Por el lado de Achuapa jugará de local frente a Marquense.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 22 puntos y en el sexto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 20 unidades y ocupa el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Xelajú

45′ 2T – Salió Freddy Góndola por Derrikson Quirós

65′ 2T – Salieron Pedro Báez por Harim Quezada y Romario da Silva por Justin Racancoj

83′ 2T – Salió Elmer Cardoza por Ricardo Marquez

Cambios en Achuapa

51′ 2T – Salió Kevin Tiul por Carlos Santos

66′ 2T – Salió Denilson Bol por Erick Sánchez

76′ 2T – Salieron Agustín Maziero por Nicolás Ankia, Anthony Salama por Kevin Castillo y Javier González por Ludwin Reyes

Amonestados en Achuapa: