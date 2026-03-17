Xelajú y Municipal se miden por la fecha 14

El cotejo entre Xelajú y Municipal, por la fecha 14 del Clausura, se jugará el próximo jueves 19 de marzo, a partir de las 20:00 horas en el estadio .

Así llegan Xelajú y Municipal

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú viene de un resultado igualado, 1-1, ante Antigua GFC. Posee un historial reciente de 1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal llega con ventaja tras derrotar a Aurora FC con un marcador 4 a 1. La visita ha sido vencida 3 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 5.

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue Municipal quien ganó 1 a 0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG – 5 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (6 PG – 3 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Horario Xelajú y Municipal, según país