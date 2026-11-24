El guatemalteco Jorge Vega consiguió el primer lugar en la clasificación de salto de la Voronin Cup 2026 y avanzó a la final de este aparato, que se disputa en Moscú, Rusia. El nacional destacó entre los participantes al registrar un promedio de 14.050 puntos y superar a varios representantes locales.

Vega obtuvo 14.400 puntos en su primer salto, con una nota de dificultad de 4.8 y 9.500 en ejecución. En su segundo intento consiguió 13.700, para completar el promedio que lo colocó en la primera posición de la clasificación.

El segundo lugar fue para el ruso Aleksey Usachev, con un promedio de 13.966 puntos, mientras que su compatriota Kirill Gashkov ocupó la tercera casilla, con 13.949. Daniel Marinov terminó cuarto, con 13.866 unidades, y el kazajo Altynkhan Temirbek se ubicó sexto, con 13.283.

La tabla oficial también registra entre los clasificados a Amirmohammad Rahmanizou, de Irán, Emil Akhmedzhanov, de Kazajistán, y Hooman Jafari, también de Irán. Vega encabezó el grupo con el mejor promedio y aseguró su presencia en la disputa por las medallas.

A través de sus redes sociales, el gimnasta compartió su satisfacción por el resultado y confirmó que Guatemala estará presente en la final de salto. “Gracias a Dios logré buenos saltos y clasifiqué primero. Mañana lo daremos todo”, expresó, con la ilusión de conseguir un nuevo resultado destacado para el país.

La participación en la Voronin Cup llega después de una temporada positiva para el nacional, quien conquistó el oro en suelo en el Campeonato Panamericano de Gimnasia, disputado en Río de Janeiro, Brasil, y dos medallas doradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, en 2026.

Además de su participación en Moscú, Vega tiene pendiente otro compromiso importante en Rusia: la final de la Liga Premier de Gimnasia con el Spartak-Moscú. El equipo enfrentará al CSKA el próximo 6 de diciembre en el Navka-Arena, luego de conseguir su clasificación al vencer 25-10 al AGG en las semifinales.