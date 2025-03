Juan Cruz Yacopini sigue los pasos de su padre y se consolida entre los mejores pilotos del Rally Dakar

Su pasión se inició subido en una moto, pero un accidente le hizo cambiar el rumbo y decidió seguir los pasos de su padre, Alejandro. Fue así como Juan Cruz Yacopini se aventuró a competir en la que es considerada la carrera más difícil del mundo, el rally Dakar.



Nacido en Mendoza, Argentina, Cruz Yacopini, de 25 años, decidió desafiar el caluroso desierto, y ya suma en su trayectoria cinco Dakar.

“Corría en moto cuando era pequeño, pero en el 2017 tuve un accidente. Vengo de una familia relacionada a los autos, ya que mi papá corrió 10 Dakar y, tras el incidente, no podía competir, pero quería y necesitaba correr en algo; lo más cercano que había era una camioneta y me encantó, por lo que me volví profesional en esto, gracias a mi padre”, comentó.



El corredor, quien pertenece al Puma Energy Rally Team y en la edición del 2025 logró terminar en la séptima posición de su categoría, se siente orgulloso por lo alcanzado en una competencia que requiere de mucha fortaleza, tanto física como mental.

“Es conocida como la carrera más dura del mundo, ya que se compite a un nivel muy alto, donde llevamos el cuerpo y la mente al límite en cada etapa, y debemos administrarnos todos los recursos, tanto físicos como psicológicos, y cuidar el auto para evitar inconvenientes. Este año nos fue bien, y estoy muy contento y orgulloso por lo que conseguimos”, mencionó el sudamericano.



Juan comparte equipo con el guatemalteco Francisco Arredondo, quien corrió en moto su Dakar número 17, y dijo que tener a Fran en la escuadra es importante, ya que, aparte de ser un ejemplo como deportista, le transmite confianza y buena vibra al Puma Energy Rally Team.

“Fran es una persona cálida, muy amable, con una experiencia que muy pocos pilotos tienen en el mundo. Estar con él en el equipo es superimportante, ya que es una persona que tiene una buena aura, buena vibra; es especial poderlo tener en el Puma Energy Rally”, mencionó.







Cómodo en Guatemala



El piloto argentino tuvo la oportunidad de visitar Guatemala por primera ocasión, y se mostró cómodo, destacando el cariño que ha recibido de la gente; además, tuvo la oportunidad de visitar Antigua Guatemala, lugar del que quedó maravillado.

"Me siento supercontento. La gente es muy amable. Conocí Antigua Guatemala y me encantó. Voy a repetir la visita; me gustó la gastronomía, pero me ha sorprendido mucho la calidez de las personas", destacó.

El corredor argentino junto a miembros de su equipo Puma Energy Rally. (Foto Prensa Libre: Cortesía Juan Cruz Yacopini).



Juan Cruz Yacopini volverá a su país para continuar con la preparación, ya pensando en llegar en buenas condiciones al rally Dakar del 2026, pero antes participará en algunas copas del mundo y en competencias en su natal Argentina.



“En el corto plazo, estaremos en distintas carreras. Estoy siguiendo dos campeonatos del mundo y también correré en Argentina, continuando la preparación siempre pensando para el rally Dakar del 2026”, finalizó.