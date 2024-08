Durante la madrugada de este miécoles 7 de agosto, el corredor de larga distancia guatemalteco, Luis Grijalva, sufrió la eliminación en la disciplina de los 5 mil metros de los Juegos Olímpicos 2024, tras finalizar en el puesto 16 de la fase clasificatoria.

El resultado de la carrera se volvió polémico luego que uno de los camarógrafos presentes en la pista interrumpiera el recorrido del deportista nacional, derivando en un movimiento que generó dolor en los isquiotibiales de Luis.

Grijalva presentó una apelación por la obstaculización en la pista durante las últimas cuatro vueltas de la competencia, sin embargo, el jurado de la organización concluyó que el incidente no influyó en el resultado final.

Ante la polémica, en redes sociales comenzaron a surgir nuevamente las imprudencias más memorables por parte de los camarógrafos durante las competiciones deportivas.

En la final de los 200 metros masculinos del Campeonato Mundial de Atletismo en 2015, uno de los mejores velocistas de la historia, Usain Bolt, fue derribado por un camarógrafo chino.

El exatleta profesional jamaiquino se encontraba celebrando la medalla de oro, cuando el camarógrafo se acercó en un vehículo eléctrico que rápidamente perdió el control y por poco lesiona al campeón.

El patinador australiano, Kieran Woolley, se encontraba compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 cuando impactó a un camarógrafo en plena competencia.

Woolley saltó sobre una barandilla y se deslizó directamente hacia el camarógrafo, tirándolo al suelo. El australiano caminó de regreso hacia el hombre que había derribado para preguntarle si estaba bien.

Australia's Kieran Woolley ending his run with the rare and difficult back side cameraman-bonk. pic.twitter.com/jxjQ35F4OC