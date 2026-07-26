Más de 15 mil corredores participan en la Carrera Fundecán para recaudar fondos destinados a pacientes con cáncer de mama

El Circuito Reforma, en la Ciudad de Guatemala, fue escenario de la decimocuarta edición de la Carrera Fundecán Salvavidas. Los fondos recaudados se destinarán a continuar brindando tratamientos de radioterapia a pacientes con cáncer de mama y a facilitar que más pacientes reciban una prótesis.

Desde las 7 horas de este domingo 26 de julio, más de 15 mil asistentes se reunieron para completar recorridos de 5 o 10 kilómetros.

La presidenta de Fundecán, Isabel Herbruger, afirmó: “Esta no es simplemente una carrera, es un movimiento de amor hacia el prójimo, una muestra de lo poderoso que puede ser el ser humano cuando decide acompañar, tenderle la mano a alguien y ser su ayuda cuando más lo necesita”.

El evento comenzó con un calentamiento previo a la competencia. A las 7.30 horas, los participantes iniciaron el recorrido luego del banderazo de salida.

Muchos llevaban carteles para solidarizarse con familiares, amigas y conocidas que padecen esta enfermedad. Además, los organizadores entregaron alas como homenaje a quienes ya fallecieron.

Miles de corredores recorrieron las calles de la Ciudad de Guatemala con un mismo propósito: respaldar a pacientes que enfrentan el cáncer de mama. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Efraín Cáceres, uno de los participantes, expresó: “La gente llevaba un ambiente muy nostálgico y solidario, todo transcurrió sin novedad y fue un evento bastante bonito”.

Pacientes, familiares y amigos participaron en la Carrera Fundecán con mensajes de apoyo que convirtieron el recorrido en un homenaje a quienes enfrentan la enfermedad. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El corredor también indicó que le pareció muy bonito ver cómo pacientes con cáncer participaron y demostraron su resiliencia.

En algunas camisolas se leía “Yo corro por…” junto al nombre de una paciente.

La Carrera Fundecán permitió recaudar fondos para que más pacientes con cáncer de mama accedan a radioterapia y prótesis. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Al finalizar el evento, se premió a quienes ocuparon el primero, segundo y tercer lugar en las diferentes categorías.

“Tu participación salva vidas”

Esta carrera superó el récord de asistencia, ya que el año pasado participaron 8 mil corredores.

Al evento acudieron atletas de diferentes edades, quienes llenaron el lugar de alegría.

Su lema, “Tu lucha también es la mía”, marcó una jornada deportiva y solidaria que permitirá que muchas pacientes continúen recibiendo su tratamiento.

*Con información de Mayball Saucedo