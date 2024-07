Este miércoles 31 de julio es una fecha que quedará en la historia por la consecución de una medalla de oro por parte de la tiradora de foso olímpico, Adriana Ruano para Guatemala.

Después de recibir la medalla la atleta tuvo la oportunidad de transmitir a través del canal oficial de los Juegos Olímpicos unas declaraciones sobre sus sensaciones sobre alcanzar el oro.

"Las emociones son un montón, le agradezco a toda Guatemala, a toda mi familia, a todo mi equipo, mi entrenador, psicólogo y todos los que confiaron en mí"; confesó; también resaltó que su confianza "fueron claves en este proceso".

Agregó en su agradecimiento a Dios: "Él ha sido clave para mí en este proceso, me ha dado las fuerzas, la confianza y la seguridad que necesito para hacer este trabajo, sé que mucha gente rezó por mí más que pidiendo por que ganara, por mi paz y tranquilidad, y por que pudiera disfrutar de esta competencia".

Hizo una mención especial a su padre, Luis Ruano quien recuerda con mucho cariño: "Un mes antes de Tokio 2021 mi papá falleció, nos tocó vivir un momento difícil con mi familia, solo el hecho de competir en los juegos es algo grande y quedé último lugar, sentí que le había fallado a mi papá". declaró Adriana trayendo en sus recuerdos el momento en el que le tocó afrontar aquella situación.

Destacó que por la misma razón fue de mucha importancia el haber llevado a su familia a París 2024: "Me dieron energía, fueron mi motor; mi mamá echándome porras y cada vez que me caigo me da palabras de aliento, mi hermano que me cuida, también estuvieron mis entrenadores de gimnasia y mi tía"

"Creo que para mi algo muy importante es seguir trabajando a pesar de las adversidades que se puedan presentar, porque las personas siguen, no están viendo si tienen un problema o no" concluyó con mucha emoción la medallista olímpica.