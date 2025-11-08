El ciclismo está de luto: Celso Ajpacajá fallece en un trágico accidente en Sololá

El deporte guatemalteco está de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido ciclista y entrenador Celso Ajpacajá, integrante del Team Copera Muni Toto, quien perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

La noticia ha conmocionado al gremio deportivo nacional, especialmente a la comunidad ciclista que este sábado 8 de noviembre lamentó la partida de uno de sus más queridos representantes.

De acuerdo con los reportes preliminares, Ajpacajá se desplazaba en su motocicleta cuando, por causas aún bajo investigación, colisionó con un vehículo tipo pickup. El impacto provocó que el deportista cayera a un barranco de aproximadamente 200 metros de profundidad, lo que le causó la muerte de manera inmediata.

Celso Ajpacajá era originario de la comunidad de Barraneché, Totonicapán, y durante su trayectoria se había destacado tanto como corredor competitivo como formador de nuevos talentos en el ciclismo nacional. Su compromiso con el deporte y su entrega a las nuevas generaciones lo convirtieron en un referente dentro y fuera de las carreteras.

A lo largo de su carrera, Ajpacajá participó en diversas competencias de alto nivel en el país y en el extranjero, representando con orgullo a Guatemala. En los últimos años, se había dedicado a entrenar a jóvenes promesas dentro del Team Copera Muni Toto, impulsando el desarrollo del ciclismo en el altiplano guatemalteco.

El trágico suceso ha generado una ola de mensajes de condolencia en redes sociales por parte de compañeros, amigos, dirigentes deportivos y aficionados. Diversos clubes y asociaciones ciclistas del país han expresado su profundo pesar y solidaridad con la familia Ajpacajá, recordando su legado como deportista, entrenador y persona ejemplar.

La Federación Guatemalteca de Ciclismo también manifestó su consternación ante la noticia, destacando la trayectoria de Celso como un ciclista comprometido y apasionado, siempre dispuesto a contribuir al crecimiento del deporte. Su pérdida deja un vacío significativo dentro del ciclismo nacional.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. Mientras tanto, en Totonicapán y Sololá se preparan homenajes en memoria del ciclista, quien será recordado como un símbolo de esfuerzo, disciplina y amor por el deporte.

El legado de Celso Ajpacajá quedará grabado en la historia del ciclismo guatemalteco. Dejó legado en uno de los equipos más importantes del occidente, Corrió para Decorabaños, Hino, Copeba y Selección, además, fue parte del equipo Decorabaños que ganó las Vueltas 2017, 2018 y 2019.