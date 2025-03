McLaren brilla en China mientras Ferrari y Alpine sufren un GP para el olvido

El Gran Premio de China, disputado en el Circuito Internacional de Shanghái, dejó grandes emociones y sorpresas en la parrilla de la Fórmula 1. McLaren fue el gran protagonista del fin de semana, consiguiendo un impresionante 1-2 con Oscar Piastri como ganador y Lando Norris en segundo lugar, mientras que George Russell, de Mercedes, completó el podio. Sin embargo, no todas las escuderías tuvieron un rendimiento destacado, ya que Ferrari y Alpine vivieron una jornada complicada con

Ferrari había conseguido un buen desempeño en pista con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes terminaron quinto y sexto, respectivamente. Sin embargo, su desempeño fue en vano, ya que ambos fueron descalificados tras la revisión técnica de la FIA.

Según el informe presentado por el delegado técnico Jo Bauer, el monoplaza de Leclerc pesaba exactamente 800 kg, el mínimo permitido por las regulaciones de la Fórmula 1. Esta situación no cumplía con los requisitos establecidos, lo que derivó en la descalificación del piloto monegasco y también en la sanción para su compañero de equipo.

Este golpe dejó a Ferrari sin puntos en el Gran Premio de China, afectando su posición en la clasificación del campeonato y generando preocupación de cara a las próximas carreras.

Otra de las escuderías que vivió un fin de semana para el olvido fue Alpine, que continúa en una racha negativa. El equipo francés sufrió con una floja actuación de Jack Doohan, quien ya había tenido problemas en Australia y ahora volvió a cometer errores en Shanghái.

El piloto australiano recibió una penalización de 10 segundos y además sumó dos puntos de sanción en su superlicencia, tras provocar un despiste de Isack Hadjar con una maniobra poco precisa. Doohan sigue sin encontrar un rendimiento sólido, lo que genera dudas sobre su futuro dentro de la escudería.

Por otro lado, Pierre Gasly, quien finalizó undécimo, fue descalificado después de que su monoplaza pesara un kilogramo menos de lo permitido, lo que le costó quedar fuera de la clasificación final.

Mientras Ferrari y Alpine sufrían con las sanciones, McLaren tuvo un fin de semana de ensueño. Oscar Piastri consiguió su primera victoria en la Fórmula 1, mientras que Lando Norris aseguró el doblete para la escudería británica, logrando un resultado histórico para el equipo de Woking.

Este desempeño catapulta a McLaren como uno de los equipos más sólidos de la temporada, y deja un mensaje claro para sus rivales.

