Rodney Rogers, histórico de la NBA, muere 17 años después del accidente que cambió su vida

El exjugador de la NBA Rodney Rogers falleció este sábado a los 54 años, poniendo fin a una larga batalla de 17 años marcada por la parálisis que sufrió tras un grave accidente de motocross en 2008. La liga estadounidense confirmó su muerte y destacó su legado tanto dentro como fuera de las canchas.

Rogers, recordado por su potencia física, su tiro y su impacto inmediato desde el banquillo, vivió un antes y un después a partir del accidente que cambió su vida. En aquel momento, el exalero conducía un vehículo todoterreno por una zona boscosa al norte de Raleigh, en Carolina del Norte, cuando salió despedido del automóvil y sufrió lesiones severas en la columna vertebral. El impacto fue tan fuerte que provocó una parálisis desde los hombros hacia abajo.

Tras el accidente, Rogers fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Duke, donde ingresó en estado grave. Aunque inicialmente no se conocía con precisión la magnitud de sus lesiones, reportes cercanos anticipaban la posibilidad de una parálisis parcial. Con el paso de los días, los especialistas confirmaron que el daño era irreversible, cambiando por completo su vida cotidiana y su movilidad.

A pesar de este duro giro, la figura de Rogers se mantuvo vigente. A lo largo de los últimos 17 años, se convirtió en un ejemplo de fortaleza y perseverancia para muchos seguidores y excompañeros, quienes lo reconocían como un hombre de espíritu firme, dispuesto a afrontar su nueva realidad con valentía.

Durante su carrera en la NBA, Rogers dejó una huella importante. Fue seleccionado en la primera ronda del Draft de 1993 por los Denver Nuggets y disputó 12 temporadas en la liga, con promedios de 10.9 puntos y 4.5 rebotes. Su mejor temporada llegó en el año 2000, cuando ganó el premio al Sexto Hombre del Año con los Phoenix Suns, consolidándose como uno de los suplentes más influyentes de su generación.

Su trayectoria también incluyó pasos por los Los Ángeles Clippers, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets, Philadelphia 76ers y los propios Suns. Rogers era valorado por su versatilidad ofensiva, su capacidad para marcar diferencia en minutos limitados y su ética de trabajo, aspectos que lo convirtieron en un compañero muy apreciado en cada vestuario.

The NBA family is deeply saddened by the passing of Rodney Rogers. Rodney earned the Sixth Man of the Year Award while playing for the Phoenix Suns and was a beloved teammate during his 12-year NBA career. He will be remembered not only for his achievements on the court but… pic.twitter.com/BeA3Omdq4L — NBA (@NBA) November 22, 2025

La NBA emitió un comunicado para confirmar su fallecimiento y destacar los valores que representó dentro y fuera de la cancha. La liga expresó su profundo pesar y envió condolencias a su esposa, Faye, y al resto de su familia, recordando la “resiliencia extraordinaria, valentía y generosidad” que Rogers demostró durante toda su vida, especialmente después del accidente.

La muerte de Rodney Rogers cierra un capítulo marcado por talento, impacto deportivo y una muestra admirable de fortaleza personal. Su legado permanece en la historia de la NBA.