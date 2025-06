Valentina García alza la voz: denuncia falta de transparencia tras ser excluida del Mundial Sub-17 de Pentatlón Moderno

La pentatleta guatemalteca Valentina García encendió el debate en el deporte nacional tras hacer pública su denuncia sobre la no convocatoria para el Campeonato Mundial Sub-17 de Pentatlón Moderno, que se celebrará en Sudáfrica. La joven deportista, que asegura estar en condiciones óptimas para competir, pide claridad en los procesos de selección y respeto para los atletas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, García relató su caso con emotivas palabras: “Me gustaría compartirles desde mi corazón algo que me duele, pero creo es necesario compartir”, inició su mensaje, dejando en evidencia su frustración por no haber sido considerada para el evento internacional.

La pentatleta explicó que ha trabajado con disciplina y sacrificio, representando a Guatemala en competencias internacionales y obteniendo resultados gracias al esfuerzo propio y al de su familia. Por ello, la falta de notificación oficial o explicación de su exclusión ha sido un duro golpe: “No se trata de pedir un favor, ni de reclamar un lugar que no me corresponde; se trata de que se sigan los procesos con justicia, respeto y transparencia para todos los atletas”, manifestó.

García también hizo un llamado a la comunidad deportiva y a la sociedad: “Ayúdenme a alzar la voz y a hacer visible lo que no debería quedarse callado. Que la verdad prevalezca, que el deporte sea justo, que los sueños no se queden esperando por decisiones que nadie explica”, concluyó en su emotiva intervención.

Ante la polémica generada, la Asociación Nacional de Pentatlón Moderno de Guatemala emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones de Valentina. En dicho documento, la entidad aseguró que los procesos de selección se rigen “estrictamente por lo establecido en la normativa de Selección de Atletas de Pentatlón Moderno de Guatemala”, destacando que los criterios son “transparentes y las oportunidades son para todos los deportistas por igual”.

El comunicado también subrayó que la normativa busca garantizar que los procesos sean justos y que los atletas puedan participar y destacar en función de su rendimiento y méritos deportivos, siempre dentro del respeto a los procedimientos técnicos establecidos.

Sin embargo, la respuesta no ha apaciguado por completo el debate en redes sociales, donde numerosos seguidores y miembros de la comunidad deportiva han expresado su respaldo a García, pidiendo mayor claridad sobre cómo se aplican los criterios de selección en este tipo de competencias.

El caso de Valentina García abre una discusión importante sobre la transparencia y equidad en los procesos de selección en el deporte guatemalteco. Mientras tanto, la joven pentatleta ha dejado claro que seguirá luchando por sus sueños y por un deporte más justo para todos.

La atención ahora estará puesta en la evolución de este caso y en si la Asociación ofrece explicaciones más detalladas sobre la decisión tomada. Por lo pronto, la voz de Valentina ha resonado fuerte, recordando que el respeto a los procesos y a los atletas debe ser siempre la prioridad.