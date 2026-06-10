Mundial 2026
El fallo que hizo enojar a Cristiano Ronaldo: Portugal vence a Nigeria antes del Mundial 2026
Portugal cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 2-1 ante Nigeria. Cristiano Ronaldo fue sustituido. En el juego pudo abrir el marcador, pero falló ante el portero nigeriano.
Cristiano Ronaldo, de Portugal, en acción contra Semi Ajayi, de Nigeria, durante el partido amistoso internacional entre Portugal y Nigeria disputado en Leiria, Portugal. Foto Prensa Libre: EFE.
Portugal cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 2-1 ante Nigeria en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa. El partido dejó una de las imágenes más comentadas del encuentro: una ocasión clara desperdiciada por Cristiano Ronaldo que provocó una visible reacción de frustración del capitán portugués.
En el primer tiempo, Ronaldo tuvo una oportunidad para abrir el marcador, pero su remate salió desviado. La reacción del delantero, de 41 años, fue inmediata. Gesticuló con evidente molestia y mostró su descontento tras la acción.
Pedro Neto abrió el marcador para Portugal en el minuto 23 con un potente disparo de zurda. Nigeria empató en el minuto 37 por medio de Akor Adams.
En la segunda mitad, Francisco Conceição selló la victoria portuguesa con un disparo cruzado al palo derecho desde el sector derecho del área, que superó al guardameta Maduka Okoye.
Ronaldo fue sustituido alrededor del minuto 65 para dar paso a Gonçalo Ramos. El seleccionador Roberto Martínez aprovechó el encuentro para rotar al equipo y probar diferentes variantes de cara al debut en el Mundial 2026.
Portugal mostró buen funcionamiento colectivo y profundidad de plantilla, aunque la ocasión desperdiciada por su principal figura volvió a generar comentarios sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo a sus 41 años.
La selección portuguesa integra el Grupo K del Mundial 2026 junto con Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.
Los lusos, encabezados por Cristiano Ronaldo y considerados entre los aspirantes al título, debutarán el 17 de junio contra la República Democrática del Congo en Houston. Posteriormente enfrentarán a Uzbekistán el 23 de junio y cerrarán la fase de grupos ante Colombia.
Con esta victoria, Portugal llega al torneo después de completar su preparación con una actuación solvente frente a Nigeria.