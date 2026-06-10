El mensaje del papa León XIV antes del Mundial 2026: “Quien no sabe pasar el balón, no ha entendido el juego”

A menos de 24 horas del inicio del Mundial 2026, el papa León XIV publicó un mensaje relacionado con el futbol que generó amplia repercusión entre los aficionados.

“El futbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirnos por nuestra cuenta, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos”, escribió el Pontífice desde su cuenta oficial @Pontifex_es.

“Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con y para los demás, todavía no ha entendido la vida”, agregó.

El mensaje fue publicado durante su visita a la iglesia de San Agustín, en el barrio del Raval, en Barcelona, antes de dirigirse a la Sagrada Familia.

Se trata de una de sus reflexiones públicas sobre el futbol en la víspera de la primera Copa del Mundo que se disputa desde su elección como pontífice, el 8 de mayo del 2025.

La publicación acumulaba millones de visualizaciones la noche del 10 de junio y coincidió con la expectativa por la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.

Este 11 de junio, el recinto albergará por tercera vez un partido inaugural de una Copa del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986.

El mensaje también generó numerosas reacciones en redes sociales, donde fue interpretado como una reflexión sobre el juego colectivo y la importancia de pensar en los demás.

Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento,… — Papa León XIV (@Pontifex_es) June 10, 2026

León XIV recordó además a los fieles que “además de ser amables y gentiles, los cristianos deben ser compasivos, amar desinteresadamente y buscar el bien de los demás”.

El pontífice se encuentra en España como parte de una visita pastoral y ha participado en diversas actividades religiosas durante los últimos días.