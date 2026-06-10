Así fue la visita de León XIV a Barcelona: bendición de la Sagrada Familia y mensaje de paz

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Así fue la visita de León XIV a Barcelona: bendición de la Sagrada Familia y mensaje de paz

El papa León XIV bendijo la Torre de Jesús de la Sagrada Familia en Barcelona y llamó a la unidad, la paz y la acogida de los más vulnerables.

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Barcelona (Spain), 10/06/2026.- Fireworks are set off outside the Sagrada Familia basilica following a Mass led by Pope Leo XIV in Barcelona, Spain, 10 June 2026. Pope Leo XIV is visiting Spain from 06 to 12 June 2026, with stops in Madrid, Barcelona, and the Canary Islands. (Papa, España) EFE/EPA/CIRO FUSCO

Barcelona (Spain), 10/06/2026.- Fireworks are set off outside the Sagrada Familia basilica following a Mass led by Pope Leo XIV in Barcelona, Spain, 10 June 2026. Pope Leo XIV is visiting Spain from 06 to 12 June 2026, with stops in Madrid, Barcelona, and the Canary Islands. (Foto: Prensa Libre, EFE).

El papa León XIV protagonizó este 10 de junio una jornada histórica en Barcelona al bendecir la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Familia, la estructura más alta del templo diseñado por Antoni Gaudí y que, con 172.5 metros de altura, convierte a la emblemática construcción en la iglesia más alta del mundo.

La ceremonia se desarrolló ante miles de fieles y contó con la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y diversas autoridades catalanas. Durante la misa celebrada en el interior de la basílica, el pontífice destacó que la Sagrada Familia representa un "signo de unidad y concordia" para Barcelona y Cataluña, además de hacer un llamado a la paz, la acogida y la solidaridad. "No se puede creer en Jesús y promover la guerra ni abandonar a quien huye", expresó.

Uno de los momentos más esperados ocurrió cuando León XIV bendijo la Torre de Jesús utilizando agua bendita y elevó la mirada hacia la cruz que corona la estructura, iluminada por primera vez. La ceremonia coincidió con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, a quien el pontífice calificó como el "arquitecto de Dios", en reconocimiento a la obra que comenzó hace más de un siglo y que sigue en construcción.

¿Qué es la Torre de Jesús?

La Torre de Jesús es el elemento central de la Sagrada Familia y forma parte de las seis grandes torres que dominan el conjunto arquitectónico. Con sus 172.5 metros de altura supera a cualquier otro edificio religioso del planeta. La estructura está coronada por una cruz de cuatro brazos revestida de vidrio y diseñada para resistir vientos superiores a 150 kilómetros por hora y descargas eléctricas similares a las de una tormenta.

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Aunque la construcción de la torre concluyó este año, aún quedan pendientes trabajos en algunas áreas del interior del templo y la instalación de un ascensor que permitirá a los visitantes acceder a un mirador ubicado dentro de la cruz.

Un espectáculo de luces, música y drones

La celebración concluyó con una puesta en escena que iluminó el cielo de Barcelona. Mientras un coro infantil interpretaba cantos religiosos y la fachada de la Sagrada Familia se iluminaba progresivamente, cientos de drones dibujaron el rostro de Antoni Gaudí sobre la ciudad.

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La imagen del arquitecto observando la cruz de la Torre de Jesús fue acompañada por una de sus frases más conocidas: "Primero el amor, después la técnica". El espectáculo finalizó con fuegos artificiales y una ovación de los miles de asistentes congregados frente al templo.

Visita a Montserrat y encuentro con reclusos

Antes de llegar a la Sagrada Familia, León XIV visitó la abadía de Montserrat, uno de los símbolos religiosos más importantes de Cataluña, donde se encomendó a la Virgen de Montserrat y pidió promover el respeto y el amor en los debates políticos y en las redes sociales.

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La jornada también incluyó una visita a la prisión Brians 1, convirtiéndose en el primer papa en la historia que visita un centro penitenciario en España. Allí transmitió un mensaje de esperanza a decenas de reclusos y aseguró que los errores cometidos en la vida no definen la identidad de una persona.

BARCELONA, 10/06/2026.- El papa León XIV oficia la misa solemne en la Sagrada Familia por el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, este miércoles en Barcelona dentro de su visita oficial a España. Al finalizar la misa llegará el acto de bendición de la Torre de Jesús, que se eleva a 172,5 metros y que es la culminación de la Iglesia católica más alta del mundo. EFE/Alejandro García

Durante su recorrido por Barcelona, el pontífice también conversó con un niño peruano que le preguntó sobre fútbol, tenis y su vida personal, en un encuentro que dejó algunas de las imágenes más cercanas y espontáneas de su visita a España.

Video del momento histórico

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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