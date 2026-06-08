El papa León XIV recibe una camiseta del Real Madrid y emociona al Bernabéu con un discurso futbolero

El papa León XIV recibió este lunes 8 de junio una camiseta conmemorativa del Real Madrid durante una visita al Santiago Bernabéu.

El presidente del club, Florentino Pérez, le entregó una camisola blanca con el nombre “Robert F. Prevost” en la espalda y el número 1 como dorsal.

El Pontífice, por su parte, obsequió una medalla a Florentino Pérez durante el encuentro.

El acto en el Santiago Bernabéu

Horas después, León XIV participó en un acto multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu ante miles de fieles. Durante su intervención utilizó referencias futbolísticas para dirigirse a los asistentes. Entre las frases que pronunció destacó:

“Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un gol para siempre”.

Asimismo, se refirió al estadio como un espacio de encuentro y convivencia. El acto incluyó la participación de un coro, procesiones religiosas y presentaciones musicales.

Se trata de la segunda visita de un pontífice al Santiago Bernabéu, después de la realizada por Juan Pablo II en 1982.

🔴 #VisitaPapaRTVE | "Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre"



Así arranca su discurso el papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/YSyoTcDbiz — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 8, 2026

Durante su intervención, León XIV también expresó: “El Bernabéu no es solo un templo del fútbol, es un lugar donde se puede celebrar también la fe y la fraternidad”.

“Como buen madridista que soy de corazón, sé que la victoria más importante no se consigue solo con talento, sino con unidad, humildad y corazón” y “que este estadio, que tantas veces ha vibrado con goles y triunfos, hoy vibre también con la alegría del Evangelio”.

La entrega de la camiseta

La entrega de la camiseta se produjo después de que trascendiera públicamente la simpatía de León XIV por el Real Madrid. Días antes, Florentino Pérez había manifestado que era un motivo de satisfacción para la institución conocer la afinidad del Pontífice con el club.

Con este gesto simbólico, el Real Madrid participó en una de las actividades más destacadas de la visita de León XIV a España.