El encuentro entre el papa León XIV y Bad Bunny: el saludo que se produjo en Madrid durante una vigilia

Madrid se convirtió en un punto de encuentro entre la fe y la música en los últimos días. El papa León XIV se congregó para celebrar una vigilia, mientras que Bad Bunny permanece en una residencia de la ciudad.

El papa León XIV, que está de visita en España, ha llenado plazas y estadios con sus vigilias de oración y misas. Sin embargo, fue el pasado lunes cuando se produjo el encuentro entre la máxima autoridad de la Iglesia católica y el artista.

Fue el Vaticano el que anunció que Bad Bunny se habría reunido con Robert Prevost, junto a su familia, al final del acto celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. En ese recinto, el Papa León XIV se reunió con más de 70 mil asistentes, miembros de la comunidad diocesana, según destacó El País.

La posibilidad de un encuentro entre el Papa y Bad Bunny comenzó a especularse antes de la llegada del Pontífice a España, pues las vigilias que celebraría coincidían con la estadía del puertorriqueño.

Durante el vuelo de Roma a Madrid, el mismo Papa León XIV bromeó sobre la competencia que suponían para su visita los conciertos del intérprete de Nuevayol, ya que ambos buscaban atraer a los jóvenes el pasado sábado.

Según CNN, el Pontífice comentó: “Creo que muchos irán a ver a Bad Bunny”, cuando se le preguntó si los jóvenes preferirían asistir a los conciertos del artista o verlo a él. No obstante, añadió que también habría jóvenes que optarían por asistir a la vigilia, lo que consideró un mensaje significativo.

El pasado sábado, mientras Bad Bunny celebraba uno de sus conciertos, el papa asistió a la Vigilia de Oración de los Jóvenes, celebrada en la Plaza de Lima, que podría haber superado los 500 mil asistentes, según la Delegación del Gobierno.

Luego de una intensa agenda durante el fin de semana, el lunes el artista y el Pontífice lograron reunirse de forma privada en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, después de que el papa congregara a una multitud de fieles.

Por el momento, ni el Vaticano ni el artista han publicado fotografías o videos de la reunión.