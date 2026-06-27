El offside milimétrico que le costó el triunfo a Colombia: por esto anularon el gol de Davinson Sánchez

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El offside milimétrico que le costó el triunfo a Colombia: por esto anularon el gol de Davinson Sánchez

La intervención del Sistema de Fuera de Juego Semiautomático determinó que el jugador colombiano estaba en posición adelantada por la punta de su zapato.

Alejandra Soto

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La intervención del Sistema de Fuera de Juego Semiautomático determinó que el jugador colombiano estaba en posición adelantada por la punta de su zapato. (Foto Prensa Libre: EFE / RS).

La polémica marcó el cierre del partido entre Colombia y Portugal. En el tiempo de adición, Davinson Sánchez anotó lo que parecía ser el gol de la victoria para los cafeteros, pero la celebración duró muy poco.

La jugada nació de un centro de Juan Fernando Quintero desde la banda izquierda que Sánchez conectó de cabeza. Sin embargo, el VAR intervino y revisó la acción por un posible fuera de juego.

Tras la revisión, el árbitro australiano Alireza Faghani anuló el tanto por una posición adelantada milimétrica. La decisión provocó sorpresa y reclamos entre los futbolistas colombianos.

La repetición confirmó que la punta del pie de Davinson Sánchez estaba adelantada. El Sistema de Fuera de Juego Semiautomático (SAOT), implementado por la FIFA en este Mundial, respaldó la decisión arbitral.

Imagen mostrada por el VAR que señala el fuera de juego. (FIFA/PL).

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El Sistema de Fuera de Juego Semiautomático (SAOT) cambió la forma de determinar las posiciones adelantadas. La tecnología combina un balón con chip, cámaras de alta velocidad e inteligencia artificial para detectar con precisión el momento del pase y la ubicación de cada futbolista.

Gracias a esa combinación de herramientas, el margen de error humano se reduce al mínimo. Aunque algunas decisiones parezcan milimétricas o injustas a simple vista, el sistema se basa en mediciones biomecánicas y espaciales precisas.

La FIFA también analiza una modificación a la Regla 11. La propuesta, que ya se prueba en Canadá, solo sancionaría fuera de juego cuando todo el cuerpo habilitante del atacante esté por delante del penúltimo defensor.

Pese a la polémica, el empate no alteró la clasificación del Grupo K. Colombia avanzó como líder con siete puntos y enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final, mientras que Portugal terminó segundo y se medirá a Croacia.

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