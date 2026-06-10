“Este estadio es especial”: México y Sudáfrica inauguran el Mundial 2026 en el legendario Azteca, hoy Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México, antes Azteca, alberga este 11 de junio el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que México enfrenta a Sudáfrica a las 13.00 horas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó este 10 de junio la importancia histórica del escenario. “Este estadio es especial. En él Pelé y Maradona ganaron la Copa. Es un estadio en el que ocurrió el partido del siglo, cuando en 1970 Italia le ganó a Alemania. Es el estadio en el que Manuel Negrete hizo aquel tremendo gol en 1986. Es una verdadera catedral y está bendito por los dioses del fútbol”.

Infantino añadió que la “magia” del Azteca fue trascendental para la candidatura conjunta de México, Estados Unidos y Canadá y subrayó el alcance global del torneo, el primero con 48 selecciones.

Declaraciones de los técnicos

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, manifestó confianza en su equipo para el debut. “El equipo ha crecido y está la mesa puesta para un buen inicio del Mundial. Puede ser un gran día para nosotros, con respeto al rival”, señaló en conferencia de prensa.

Aguirre recordó el empate 1-1 ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial de Sudáfrica 2010 y elogió al delantero Relebohile Mofokeng.

Respecto de la racha de siete partidos inaugurales sin victoria de México, indicó: “Hay que romper esa estadística. Será un motivo más para ganar”. Asimismo, aseguró que los 26 convocados se encuentran en buen estado físico y anímico.

Por su parte, el seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, reconoció el favoritismo de México. “Nos dan una probabilidad del siete por ciento. No sentimos presión, esa la tienen ellos. Nosotros nos hemos preparado y solo pensamos en salir adelante en el partido”, declaró.

Broos destacó la adaptación de su equipo a la altitud después de una semana de concentración en Pachuca. “Será nuestro día 11 en México. No creo que tengamos problemas”, afirmó.

Sudáfrica enfrentará posteriormente a República Checa en Atlanta y a Corea del Sur en Monterrey.

La emoción de jugar un Mundial en tu país. 😍



Las palabras de nuestro DT, Javier Aguirre en el día previo al debut. ¡Vamos todos juntos! 👏🏆#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/4zKnFMJeAW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Ambiente previo en la Ciudad de México

La capital mexicana vive las horas previas al encuentro con la expectativa habitual que genera una Copa del Mundo.

En las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, y en sectores como el Zócalo se han instalado espacios para aficionados y actividades relacionadas con el torneo.

Las autoridades desplegaron un operativo especial de seguridad en la zona. Tanto la Federación Mexicana de Futbol como las autoridades locales reportaron una importante llegada de aficionados nacionales e internacionales durante los últimos días.

El partido marcará el inicio de la actividad del Grupo A, integrado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.