La acción entre Gavi y Rodri que preocupó a España antes del Mundial

La selección española vive los últimos días de preparación para el Mundial 2026. Durante un entrenamiento en la base de la Baylor School, Gavi protagonizó una acción sobre Rodri que generó preocupación entre aficionados y medios españoles.

Durante un ejercicio de posesión, el centrocampista del Barcelona llegó tarde a una disputa y pisó el tobillo derecho del jugador del Manchester City. Rodri cayó al suelo, mostró señales de dolor y permaneció algunos minutos con molestias. Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales.

Sin embargo, el percance no tuvo consecuencias físicas. Rodri recibió atención médica, se recuperó y completó con normalidad las sesiones de entrenamiento posteriores. Los servicios médicos de la selección descartaron cualquier lesión.

El respaldo de Luis de la Fuente

Este lunes 8 de junio, en la conferencia de prensa previa al amistoso contra Perú, el seleccionador Luis de la Fuente defendió al futbolista del Barcelona.

“Esto es fútbol, es un entrenamiento. Los jugadores se entregan con mucho ímpetu. No tiene que pedir perdón a nadie, ni hay nada que reprochar, ni a uno ni a otro. Está todo perfecto. Gavi tiene energía, tiene ímpetu. Tiene que ir dosificando esa energía, pero yo no quiero que cambien a Gavi. Yo prefiero a este Gavi y quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda”.

El técnico valoró el carácter competitivo del mediocampista, aunque reconoció la necesidad de administrar mejor esa intensidad en determinadas acciones.

Contexto

Gavi se ha caracterizado desde su irrupción en el primer equipo del Barcelona por un estilo de juego intenso y combativo. Esa actitud le ha valido elogios, aunque también le ha ocasionado amonestaciones y lesiones a lo largo de su carrera.

Rodri, por su parte, es una de las piezas fundamentales del mediocampo español. El Balón de Oro 2024 sufrió una lesión de rodilla durante la temporada 2024-2025, por lo que cualquier golpe en esa zona genera atención especial.

El pisotón de Gavi en el entrenamiento de España y la cara de Rodri… 🇪🇸😳 pic.twitter.com/A76O5LvGHy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 7, 2026

Tras la acción, Gavi se acercó a Rodri para interesarse por su estado. Integrantes del plantel, entre ellos Álvaro Morata, Dani Carvajal y Yeremy Pino, restaron importancia al incidente y lo calificaron como una situación habitual en entrenamientos de alta intensidad.

España afronta el Mundial 2026 como una de las selecciones con mayores aspiraciones. Tanto Gavi como Rodri continúan entrenándose con normalidad y se espera que estén disponibles para el amistoso de preparación frente a Perú.

La Furia Roja viene de un gris empate ante Irak. El Mundial 2026 lo afrontará en el Grupo H junto con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.