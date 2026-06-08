El curioso origen del vendaje de Lamine Yamal: un golpe en la Play y un guiño a Benzema

El joven futbolista del Barcelona y de la selección española explicó en un video publicado en su canal de YouTube el motivo por el que suele jugar con la mano derecha vendada.

“Me la vendo porque jugando a la Play le di una torta a la tele y me lesioné los dedos. Se me hincharon un montón y a partir de ahí me vendé. Y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Hicimos la broma de KB9, KB9… y ya me lo dejé”, relató el extremo de 18 años.

La anécdota revela una combinación de casualidad y admiración. El vendaje, que comenzó como una medida temporal tras golpearse la mano, terminó convirtiéndose en un elemento habitual de su imagen debido a su parecido con el que utilizó durante años Karim Benzema.

El legado de Benzema

El delantero francés popularizó este tipo de vendaje en 2019, después de sufrir una fractura en el meñique de la mano derecha durante un partido de LaLiga. Benzema decidió posponer la operación para continuar compitiendo y siguió jugando con la mano protegida.

Con el paso del tiempo, el vendaje se convirtió en una de las señas de identidad de su imagen durante su etapa en el Real Madrid.

Yamal no ocultó esa referencia al explicar el origen de su vendaje. “Me quedó como si fuera Benzema”, comentó en el video, en alusión al exdelantero madridista.

Una práctica frecuente en el fútbol

No se trata de un caso aislado. Varios futbolistas han utilizado vendajes similares en los últimos años, ya sea como protección tras una lesión o por costumbre.

En algunos casos, el vendaje deja de responder a una necesidad médica y pasa a formar parte de la imagen habitual del jugador sobre el terreno de juego.

Para cerrar el video, entre risas, Yamal prometió que si España gana el Mundial "me dejo toda la barba y el bigote durante tres semanas".