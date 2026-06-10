La curiosa escena que se robó la atención en el Inglaterra vs Costa Rica antes del Mundial 2026

Inglaterra afinó su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 3-0 ante Costa Rica, pero una de las imágenes más comentadas del encuentro no ocurrió dentro de la cancha, sino junto a ella.

Mientras la selección inglesa dominaba el partido, varios espectadores fueron captados sentados en mesas ubicadas junto al terreno de juego, donde comían con aparente tranquilidad durante el desarrollo del amistoso. Bandejas, vasos y platos completos aparecían a pocos metros de los jugadores.

El video, compartido por diversas cuentas deportivas, se difundió ampliamente en redes sociales.

En lo deportivo, Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, fue superior durante gran parte del encuentro.

Los goles llegaron por medio de Declan Rice, al minuto 9, tras una asistencia de Anthony Gordon; de Anthony Gordon, al minuto 68, de penalti, y de Ollie Watkins.

Anthony Gordon, reciente incorporación del Barcelona, destacó por su participación ofensiva y su constante presencia por el sector izquierdo.

Costa Rica, dirigida por el argentino Fernando Batista, generó pocas ocasiones de peligro y tuvo dificultades para salir jugando desde el fondo.

El guardameta Patrick Sequeira evitó una derrota más amplia con varias intervenciones, especialmente ante intentos de Harry Kane.

👀 Cosas que solo se ven en Estados Unidos: ¡Mesa al lado del campo de juego para ver Inglaterra vs. Costa Rica! Quién pudiera...



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Inglaterra debutará en el Mundial 2026 el 17 de junio contra Croacia. Posteriormente enfrentará a Ghana, el 23 de junio, y a Panamá, el 27 de junio, en el Grupo L.

La escena de los aficionados comiendo junto a la cancha se suma a las particularidades observadas en algunos estadios estadounidenses durante la antesala de la Copa del Mundo, donde conviven diferentes experiencias para los espectadores.