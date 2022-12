Achraf Hakimi: la curiosa celebración del jugador de Marruecos ante España que hacía referencia a Sergio Ramos

Además, la victoria de Marruecos llamó la atención por la forma en que el jugador Achraf Hakimi celebró el penal que le dio el histórico triunfo a su equipo.

El marroquí, luego de anotar el tiro penal, volteó a ver a su equipo y empezó a dar pequeños saltos con los brazos pegados al cuerpo.

Los usuarios en redes sociales, luego del partido, se dieron cuenta de que esa celebración podría estar relacionada con el jugador español, Sergio Ramos.

Resulta que se compartió un video en redes sociales en donde Hakimi y Ramos estaban en un partido del París Saint Germain, club en donde los dos futbolistas juegan.

Al salir al terreno de juego, los dos jugadores se dan la mano y comienzan a hacer el baile que Hakimi hizo en su celebración con Marruecos.

Tras viralizar el video, los usuarios empezaron a teorizar el por qué Hakimi celebró de la misma forma que hizo con Sergio Ramos, y muchos aseguran que se trata de una burla al equipo español, principalmente por no incluir a Sergio Ramos en la lista de convocados para el Mundial de Qatar.

A su vez, los internautas recordaron una publicación del futbolista de Marruecos en su cuenta de Twitter que hizo el mismo día en que se dio la noticia de que Sergio Ramos no iba a participar en el Mundial de Qatar.

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽

— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 11, 2022