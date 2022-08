Agradecido con Canadá: Alphonso Davies donará todas sus ganancias de Qatar 2022 a organizaciones benéficas

Desde entonces, el jugador que se desempeña en las posiciones de defensa y mediocampista, no ha dejado de crecer dentro de la cancha.

El 6 de junio de 2017, Alphonso Davies obtuvo la ciudadanía y una semana después debutó con la camiseta de la Selección de Canadá.

Ahora, el jugador del Bayern Múnich, cuenta los meses para jugar el Mundial de Qatar 2022. Y, en sus redes sociales, aseguró que sus ganancias de la Copa del Mundo serán donadas a obras benéficas como agradecimiento al país que lo acogió a él y a su familia.

“Canadá nos dio la bienvenida a mí y a mi familia y nos dio la oportunidad de una vida mejor. Me permitió vivir mis sueños. Es un gran honor jugar para Canadá y quiero retribuir, así que he decidido que donaré las ganancias de la Copa Mundial de este año a organizaciones benéficas”, escribió.

Canada welcomed me and my family & gave us the opportunity for a better life. it enabled me to live my dreams. It’s a great honour to play for Canada and I want to give back, so I’ve decided that I will donate this years World Cup earnings to charity.

