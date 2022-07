BTS en Qatar 2022: Qué se sabe sobre la canción que el grupo de K-Pop prepara para el mundial de futbol

BTS en la copa del mundo de Qatar 2022

De acuerdo con medios de Corea del Sur, la banda de K-Pop BTS, lanzará una canción dedicada al mundial de futbol de Qatar 2022.

Según se reveló este jueves 28 de julio, el tema de BTS formará parte de una campaña de una empresa fabricante de automóviles. Además, se indicó que aún se desconoce la fecha de lanzamiento, así como el título de la canción y el idioma en la que se interpretará.

🚨 BTS will reportedly release a song for the 2022 World Cup. pic.twitter.com/C9o43OFFtO

— Pop Base (@PopBase) July 28, 2022