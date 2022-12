Heung-Min Son: la historia del jugador que hizo servicio militar en 2018 y logró una clasificación histórica en el Mundial de Qatar 2022

Además, los coreanos sorprendieron a todos al arrebatarle la clasificación a Uruguay, luego de que los charrúas no lograran una anotación más en su victoria 2-0 frente a Ghana.

La emoción y la alegría se apoderó de los jugadores surcoreanos, que esperaron hasta el último minuto para celebrar esta histórica clasificación.

Una de las figuras del Corea del sur fue Heung-Min Son, el jugador que captó la atención de todos no solo por su velocidad en el terreno de juego, sino por su característica máscara que portaba en cada partido que disputaba.

Resulta curioso la historia de Son, ya que, antes de celebrar la histórica clasificación de su país en el Mundial de Qatar, hace cuatro años se encontraba en servicio militar.

En 2018, en el Mundial ocurrido en Rusia, Corea del Sur caía en fase de grupos frente a México. Esto generó el desconcierto del país asiático, pero sobre todo de Son, debido a que debía cumplir con sus obligaciones como ciudadano.

En Corea del Sur, los hombres deben llevar a cabo un servicio militar obligatorio que dura aproximadamente 21 meses.

Sin embargo, Son logró hacer únicamente tres semanas de servicio, debido a que había ganado en septiembre la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018 en Indonesia.

Aun con esa reducción de tiempo, el jugador surcoreano tuvo que pasar por pruebas físicas extremas, como caminar por siete kilómetros mientras cargaba más de 24 kilos o aprender sobre el uso de armas.

“No podría decir todo lo que he hecho, pero lo he disfrutado. Han sido tres semanas duras. Una buena experiencia” dijo un joven Heung-Min Son de 27 años al canal oficial de los ‘Spurs‘, luego de finalizar su periodo en el servicio militar.

Ahora, el jugador estrella que juega en la Premier League con el Tottenham, se encuentra en su mejor momento, luego de hacer un gran pase que hizo a Hwang Hee-Chan y que provocó la anotación de su equipo y, por consiguiente, continuar en el torneo más grande de fútbol.

